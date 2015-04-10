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ABENGOA RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
178.859.442,41 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 178.859.442,41 €
Wasser, Abwasser : 17.885.944,24 €
Energie : 35.771.888,48 €
Industrie : 125.201.609,69 €
Unterzeichnungsdatum
6/07/2015 : 2.385.944,24 €
30/07/2015 : 3.000.000 €
6/07/2015 : 4.771.888,48 €
6/07/2015 : 5.000.000 €
30/07/2015 : 6.000.000 €
6/07/2015 : 7.500.000 €
6/07/2015 : 10.000.000 €
6/07/2015 : 15.000.000 €
6/07/2015 : 16.701.609,69 €
30/07/2015 : 21.000.000 €
6/07/2015 : 35.000.000 €
6/07/2015 : 52.500.000 €
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10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABENGOA RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterzeichnet erstes EFSI-Darlehen zugunsten der FEI-Aktivitäten von Abengoa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2015
20140587
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ABENGOA RDI II
ABENGOA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 155 million
EUR 313 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
  • Energie - Energieversorgung
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns selected investments of the promoter's RDI programme in the areas of biotechnology / chemical process development for advanced biorefineries, water treatment, advance power systems and renewable energy. The activities will be predominantly carried out in Spain between 2015 and 2018.

The project corresponds to the EU policy orientations to promote private sector and competitive innovation. Part of the expenditures will take place in in less developed or transition regions. The project would hence be eligible for EIB financing under Article 309 of the EU Treaty, point c) "Knowledge Economy (i2)" – "Research and Development" and "Innovation" as well as a) Projects for developing less developed regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Weitere Unterlagen
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABENGOA RDI II
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Spanien: EIB unterzeichnet erstes EFSI-Darlehen zugunsten der FEI-Aktivitäten von Abengoa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABENGOA RDI II
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60219758
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140587
Sektor(en)
Industrie
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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ABENGOA RDI II
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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