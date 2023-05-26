Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
São Paulo
13
-
16
may 2025

World Circular Economy Forum 2025

Das weltweit führende Event für Pioniere der Kreislaufwirtschaft

Ort: Ibirapuera Park, São Paulo , br

Das World Circular Economy Forum (WCEF) ist eine globale Initiative Finnlands und des finnischen Innovationsfonds Sitra. Es ist eine weltweit führende Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft. Das WCEF dient dem Austausch von Wissen und Erfahrung und fördert den Aufbau von Netzwerken und Partnerschaften. Zielgruppe sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die den Übergang zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

Im Mittelpunkt standen dieses Jahr Engpässe beim nachhaltigen Wachstum und ihre Ursachen, die dringend kreislauforientierte Lösungen erfordern. Die Delegation der EIB-Gruppe unter Leitung von Vizepräsident Ambroise Fayolle zeigte, wie die Bank den Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützt.

Lesen Sie auch unsere Medieninformation

WCEF

Veranstaltungen

13. Mai

14. Mai

15. Mai

16. Mai

  • Innovative Product-as-a-Service-Konzepte beschleunigen die Kreislaufwirtschaft, 12:30–14:00 MESZ – mit Elina Roine, stellvertretende Direktorin mit Generalvollmacht in der Direktion Finanzierungsoperationen der EIB.
    Im Fokus des Webinars: Wie solche Modelle den unternehmerischen Erfolg mit Ressourceneffizienz und langfristiger Nachhaltigkeit in Einklang bringen und so die Umweltbelastung senken

Veranstaltungen

The EIB in the circular economy

Embracing the potential of a circular economy and the circular transition of the economy.

The Circular City Centre

Enabling the circular transition in EU Cities.

26 Mai 2023

The EIB circular economy guide

The EIB Circular Economy Guide highlights the need and rationale for a circular economy transition, with the aim of inspiring circular change. The guide presents how the EIB supports the circular economy through financing, advisory and awareness raising. It is regularly updated in response to our evolving understanding of circular economy needs and opportunities, reflecting changes in the policy framework.

Circular economy Climate and environment

