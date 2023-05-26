World Circular Economy Forum 2025

Das World Circular Economy Forum (WCEF) ist eine globale Initiative Finnlands und des finnischen Innovationsfonds Sitra. Es ist eine weltweit führende Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft. Das WCEF dient dem Austausch von Wissen und Erfahrung und fördert den Aufbau von Netzwerken und Partnerschaften. Zielgruppe sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die den Übergang zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben.

Im Mittelpunkt standen dieses Jahr Engpässe beim nachhaltigen Wachstum und ihre Ursachen, die dringend kreislauforientierte Lösungen erfordern. Die Delegation der EIB-Gruppe unter Leitung von Vizepräsident Ambroise Fayolle zeigte, wie die Bank den Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützt.

