EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova nahm am Gipfeltreffen 2022 des Berliner Prozesses für den Westbalkan teil, das am 3. November in Berlin stattfand.

Zu dem Gipfel unter Vorsitz von Bundeskanzler Olaf Scholz kamen Staatsoberhäupter des Westbalkans, Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden EU-Länder, des Vereinigten Königreichs sowie internationaler Finanzierungsinstitutionen und regionaler Einrichtungen. Angesichts der geopolitischen Auswirkungen der russischen Angriffs auf die Ukraine standen Energiesicherheit, die grüne Wende und die Entschlossenheit der Region, die Grüne Agenda für den Westbalkan rasch umzusetzen, im Mittelpunkt.  Des Weiteren wurden Initiativen besprochen, die die Entwicklung eines Gemeinsamen Regionalen Marktes vorantreiben sollen, der im Rahmen des Berliner Prozesses im November 2020 angekündigt wurde.

Der Berliner Prozess wurde 2014 als Plattform für alle Staaten des Westbalkans (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo*, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien) initiiert, um eine engere Abstimmung auf die EU zu beschleunigen und die regionale Integration und Zusammenarbeit als wichtige Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Frieden im Westbalkan zu intensivieren. Dabei konzentriert er sich auf Bereiche wie Infrastrukturausbau, Wirtschaft, regionaler Jugendaustausch, Versöhnung und Wissenschaft.

Die Initiative hat bereits greifbare Ergebnisse für die Menschen in der Region erzielt: Der Ausbau der nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur wurde beschleunigt, die grüne Wende und die regionale Zusammenarbeit eingeleitet. Das sind wichtige Meilensteine auf dem Weg der Angleichung an die EU und der Erweiterungsbestrebungen.

*Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte der EU-Mitgliedstaaten zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 (1999) des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.

Zur Rede von EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova 

Im Fokus

12 Oktober 2022

Eine Donau ohne Wracks

Die Räumung von Weltkriegswracks in Serbien macht die Donauschifffahrt sicherer und schneller – das ist gut für Umwelt und Wirtschaft
Infrastruktur Umwelt Verkehr Klima Westbalkan Rumänien Serbien Europäische Union Erweiterungsländer Westbalkan Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
21 September 2022

Montenegro – auf der richtigen Spur

Der Güter- und Personenverkehr auf der Schiene im Balkan wird nachhaltiger und smarter. Davon profitiert die gesamte Region, auch Montenegro.
Infrastruktur Eisenbahn Verkehr Montenegro Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Soziale Infrastruktur
12 September 2022

Modernisierung der Belgrader Universität

Serbische Hochschulförderung: Fakultät für Management und IT der Universität Belgrad erhält neues Gebäude
Infrastruktur Allgemeine und berufliche Bildung Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
8 September 2022

Montenegro: Aufschwung und Dekarbonisierung

For Montenegro SMEs COVID-19 recovery and long-term challenges like climate change get a boost from EU financing
KMU Gesundheit und Life Sciences Montenegro Erweiterungsländer Westbalkan Soziale Infrastruktur

Mehr Infos

16 Juli 2021

The European Investment Bank in the Western Balkans

As part of the Team Europe, the EIB Group scaled up the support for the Western Balkan to accelerate the region’s green recovery. Read more on how the EIB is steering the Western Balkans towards the EU.

Urban development SMEs Transport Montenegro Albania Serbia Bosnia and Herzegovina EU enlargement countries Western Balkans Digitalisation and technological innovation Social infrastructure
18 März 2022

EIB Group activity in Western Balkans 2021

The EIB continued to support the green and digital transition of the Western Balkan region in 2021 by unlocking €853 million for the key projects, in line with the Economic and Investment Plan.

SMEs Transport Health and life sciences Water, wastewater management Education and training Digitalisation and technological innovation Climate and environment Social infrastructure Energy
15 Juni 2021

The EIB Group's support for SMEs in the Western Balkans

As a long-standing partner to the Western Balkans, the EIB supports development of the private sector by providing financing under favourable conditions. Find out more on available financing for SMEs in the region.

SMEs Montenegro Albania North Macedonia Serbia Bosnia and Herzegovina Kosovo* EU enlargement countries Western Balkans

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union