Nach der Coronahilfe die Dekarbonisierung

Auf dem Weg in eine moderne, digitale und grüne Kreislaufwirtschaft können sich kleine Firmen in Montenegro weiterhin auf die EIB verlassen. Verstärkt wird die Präsenz der Bank durch ihren neuen Geschäftsbereich, die EIB Global.

Den Beweis liefert die 2021 unterzeichnete 100-Millionen-Euro-Transaktion mit dem Investment and Development Fund, die klimafreundliche und energieeffiziente Investitionen montenegrinischer KMU fördert. Damit erhalten die KMU eine neue Finanzierungsquelle für dringend benötigte Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Das bringt Tempo in die Dekarbonisierung der montenegrinischen Wirtschaft und ihre Entkopplung von fossilen Brennstoffen.

„Zusammen mit der geplanten Unterstützung der EU-Delegation wird das günstige Darlehen dafür sorgen, dass lokale Unternehmen dringend benötigte Jobs und einen Mehrwert für die montenegrinische Wirtschaft schaffen“, ist sich Oana-Cristina Popa sicher, die EU-Botschafterin in Montenegro. „Kleinen und mittleren Unternehmen, die das Rückgrat der montenegrinischen Wirtschaft bilden, öffnet das Darlehen wichtige Kredittüren.“