Transparenz und Informationszugang

Die Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe basieren auf dem Grundsatz der Offenheit. Deshalb machen wir grundsätzlich alle wesentlichen Informationen und Dokumente der Gruppe zeitnah für die Öffentlichkeit zugänglich. Erfahren Sie mehr über die Umsetzung der Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe im Jahr 2024.

Dabei hat die Bank allerdings berechtigte Interessen zu schützen, weshalb sie keine sensiblen Informationen offenlegt. Als Finanzierungsinstitution müssen wir das volle Vertrauen unserer Kunden und Projektpartner haben. Unsere Transparenzpolitik enthält daher eine Reihe von Ausnahmefällen, in denen wir die Offenlegung bestimmter Informationen ablehnen können. Dazu gehören unter anderem personenbezogene Daten, kommerzielle Interessen wie Patente sowie Informationen über laufende Untersuchungen.

Die Bank hat keine Einwände dagegen, dass Projektträger, Darlehensnehmer oder andere befugte Partner Informationen über ihre Beziehungen zur EIB an die Öffentlichkeit weitergeben. Weitere Informationen finden Sie in den Erläuterungen.

Sprachen auf der EIB-Website

Die EIB veröffentlicht wichtige Informationen in mehreren Sprachen, damit sie von verschiedenen Zielgruppen verstanden werden können.

Informationen anfordern

Anfragen der Zivilgesellschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit beantwortet unsere Abteilung Zivilgesellschaft. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Kontakt.