Transparenz und Informationszugang

Als Bank der Europäischen Union haben wir die besondere Verantwortung, gegenüber allen unseren Stakeholdern offen und transparent zu sein. Durch Transparenz erhöhen wir die Qualität und Nachhaltigkeit der von uns finanzierten Projekte und stärken das Vertrauen in die Bank der EU. Als Finanzierungseinrichtung müssen wir aber auch sicherstellen, dass Informationen nicht offengelegt werden, wenn dies den berechtigten Interessen unserer Geschäftspartner zuwiderlaufen würde. Erfahren Sie mehr über die Umsetzung der Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe im Jahr 2024.

Die EIB-Gruppe hat Transparenzleitlinien verabschiedet, die sich an den Transparenzanforderungen der EU und der internationalen Best Practice orientieren.

custom-preview

So machen wir der Öffentlichkeit Informationen zugänglich

VERÖFFENTLICHUNG VON INFORMATIONEN OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN WICHTIGE LEITLINIEN UND STANDARDS

Die Bank veröffentlicht proaktiv Dokumente und Informationen über ihre Aufgaben, Leitlinien und Finanzierungen. Dazu gehören Informationen zur Rechenschaft, zur Governance und Struktur, zur Unternehmensverantwortung sowie zu den Projekten der Bank.

Die projektbezogenen Informationen enthalten vor allem:

  • Projektkurzbeschreibungen. Wir veröffentlichen die Zusammenfassungen von Investitionsprojekten (auch für Darlehen, die über Finanzintermediäre vergeben werden) in der Projektliste auf der Website der Bank. Dies geschieht grundsätzlich mindestens drei Wochen, bevor das Projekt unserem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird.
  • Nach der Unterzeichnung können die Projektkurzbeschreibungen in der Liste der finanzierten Projekte eingesehen werden.
  • Projekte, die vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt werden, sind in der EFSI-Projektliste aufgeführt. Dort werden auch die Bewertungsparameter veröffentlicht, die für eine fundierte Investitionsentscheidung verwendet werden (die sogenannte EFSI-Bewertungsmatrix).
  • Informationen zu ökologischen und sozialen Aspekten unserer Projekte sind im Öffentlichen Register der EIB abrufbar. Die Bank lädt jedes Jahr Hunderte neue Dokumente in das Register hoch, das umfassend durchsucht werden kann.
  • Ihre Kennzahlen veröffentlicht die EIB in ihren Tätigkeitsberichten (jährliche Angaben) und in den Statistischen Berichten (Übersichten). Alle aktuellen und früheren Berichte sind auf der Publikationsseite abrufbar. Dort gibt es auch zahlreiche Broschüren zu bestimmten Sektoren, Themen und Regionen/Ländern.
  • Projektbeschreibungen: Bestimmte Projekte stoßen in der Öffentlichkeit auf besonders großes Interesse. Hierzu veröffentlicht die EIB auf ihrer Website detaillierte Informationen in der Rubrik Aktuelle Themen.

Eine Liste der wichtigsten Dokumente und Informationen der EIB finden Sie in der Rubrik „Wichtige Leitlinien und Standards“. 

Die Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe basieren auf dem Grundsatz der Offenheit. Deshalb machen wir grundsätzlich alle wesentlichen Informationen und Dokumente der Gruppe zeitnah für die Öffentlichkeit zugänglich. Erfahren Sie mehr über die Umsetzung der Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe im Jahr 2024.

Dabei hat die Bank allerdings berechtigte Interessen zu schützen, weshalb sie keine sensiblen Informationen offenlegt. Als Finanzierungsinstitution müssen wir das volle Vertrauen unserer Kunden und Projektpartner haben. Unsere Transparenzpolitik enthält daher eine Reihe von Ausnahmefällen, in denen wir die Offenlegung bestimmter Informationen ablehnen können. Dazu gehören unter anderem personenbezogene Daten, kommerzielle Interessen wie Patente sowie Informationen über laufende Untersuchungen.

Die Bank hat keine Einwände dagegen, dass Projektträger, Darlehensnehmer oder andere befugte Partner Informationen über ihre Beziehungen zur EIB an die Öffentlichkeit weitergeben. Weitere Informationen finden Sie in den Erläuterungen.

Sprachen auf der EIB-Website

Die EIB veröffentlicht wichtige Informationen in mehreren Sprachen, damit sie von verschiedenen Zielgruppen verstanden werden können.

Informationen anfordern

Anfragen der Zivilgesellschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit beantwortet unsere Abteilung Zivilgesellschaft. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite Kontakt.

Die EIB hat für ihre Finanzierungen und ihre Beziehungen zu Beteiligten und Betroffenen eines Projekts zahlreiche Grundsatzdokumente verabschiedet, die regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. Sie veranschaulichen, wie die Bank versucht, ihren Auftrag offen, transparent und verantwortungsbewusst zu erfüllen.   

Nachfolgend sind einige der wichtigsten EIB-Dokumente aufgelistet (diese Liste ist nicht vollständig und kann sich ändern):

