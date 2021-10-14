Beschreibung

Der Verhaltenskodex für den Verwaltungsrat legt die internen Vorschriften und praktischen Modalitäten fest, die in Fragen der Berufsethik für die Mitglieder des Verwaltungsrats der Europäischen Investitionsbank gelten. Er formuliert die Grundwerte und Grundsätze der Geschäftsethik der EIB und legt Standards für das professionelle Verhalten fest, das von den Mitgliedern des Verwaltungsrats erwartet wird.

Der Verhaltenskodex wurde zuletzt 2021 überarbeitet und genehmigt.