Beschreibung

Leitfaden für die Vergabe von Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträgen und Konzessionen durch die Bank

In diesem Leitfaden sind die Verfahren beschrieben, die die EIB bei der Vergabe von

Liefer- und Bauaufträgen und Konzessionen auf eigene Rechnung sowie von

Technische-Hilfe-Leistungen zu befolgen hat, die externe Dienstleister innerhalb oder außerhalb der EU auf Basis von Mandaten Dritter erbringen.

Die technische Hilfe, auch als „Beratungsdienste“ bezeichnet, umfasst Beratungsleistungen und auf Know-how basierende Aufgaben, die die EIB-Gruppe oder bei Bedarf externe Anbieter durchführen, die von Mitarbeitenden der EIB-Gruppe überwacht werden.

Der Leitfaden setzt die Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe um.

Anmerkung 1: Der Leitfaden gilt weiter in der im Juli 2017 angenommenen Fassung. Einzig der redaktionelle Hinweis in Ziffer 2.4.2 wurde aktualisiert. Er enthält nun den neuen Schwellenwert, der seit dem 01.01.2022 gilt.

Anmerkung 2: Der Leitfaden gilt weiter in der im Juli 2017 angenommenen Fassung. Die Überarbeitung 1.1 (April 2022) betrifft nur die Anhebung der Schwellenwerte für Verträge von geringem Auftragswert.

Anmerkung 3: Der Leitfaden gilt weiter in der im Juli 2017 angenommenen Fassung (Überarbeitung 1.1). Einzig der redaktionelle Hinweis in Ziffer 2.4.2 wurde aktualisiert. Er enthält nun den neuen Schwellenwert, der seit dem 01.01.2024 gilt.