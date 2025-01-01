Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Karrieren in Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Technik

Jetzt bewerben  

Als Professional im Bereich Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften oder Technik (MINT) arbeiten Sie bei der EIB an wichtigen globalen Herausforderungen. Wir suchen Ingenieurinnen und IngenieureIT-Fachleute und Quants, die wirkungsvolle Lösungen für Europa und die Welt entwickeln.

Wer wir sind

Wir sind die Europäische Investitionsbank, eine der größten multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt und ein führender Geldgeber für Klimafinanzierungen. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft – für Europa und die Welt.

Warum für die EIB arbeiten?

Aufgabe der EIB ist es, die Lebensbedingungen in Europa und weltweit spürbar zu verbessern. Bei uns arbeiten Sie an Projekten, die nachhaltiges Wachstum, Innovation und einen positiven Wandel weltweit fördern. Daran können Sie mitwirken – und gleichzeitig Ihre Kenntnisse erweitern und neue Aufgaben angehen.

Egal, ob an unserem Sitz in Luxemburg oder in unseren Büros innerhalb und außerhalb Europas: Hier erwartet Sie ein interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld. Bei der EIB können Sie Ihre Karriereziele mit der richtigen Work-Life-Balance erreichen. Wir bieten hervorragende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen, interne Mobilität und leistungsbezogene Karrierewege.

Mehr zu unserem Einstellungsverfahren

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Natalia, Head of Infrastructure Platforms Unit
Sabrina, Senior Officer, Liquidity Management
Louise, Head of Environmental Advisory Division
Stefano, Energy Efficiency Engineer
Helene, Credit Risk Management Officer
Liliya, Kreditreferentin, Principal Advisor der Abteilung Finanzielle Teilhabe

MINT-Karrierechancen

Ingenieurinnen und Ingenieure bei der EIB

EIB

In unserer Direktion Projekte beurteilen und überwachen Sie mit Ihrem technischen Know-how die Durchführung von Projekten. Sie bringen Ihr Fachwissen ein und stellen sicher, dass die von uns finanzierten Projekte technisch solide und nachhaltig sind. Die Direktion Projekte besteht aus den folgenden Abteilungen:

  • Energie: Projekte und Beratung im gesamten Energiesektor
  • Umwelt und natürliche Ressourcen: Projekte und Beratung für mehr ökologische Nachhaltigkeit (vor allem Wasser- und AbwassermanagementAbfallmanagementBioökonomie und Kreislaufwirtschaft)
  • Innovation und Wettbewerbsfähigkeit: Projekte und Beratung für die Bereiche Fertigung und kommerzielle Dienste, Bildung und öffentliche Forschung sowie Gesundheit
  • Mobilität: Projekte und Beratung für den Verkehrssektor (ohne Stadtverkehr)
  • Wohnungsbau, Städte und Regionen: Projekte und Beratung für Stadt- und Regionalentwicklung; Schnittstelle mit der Europäischen Kommission, u. a. für JASPERS
  • Nachhaltigkeit und Qualitätsmanagement: Sicherstellung der Projektqualität und der Anwendung von EIB-Standards im Projektzyklus durch entsprechende Leitlinien
Weitere Infos  

Quant-Fachleute bei der EIB

Unsere Quant-Fachleute beschäftigen sich mit Themen wie Kapitalmanagement, Derivate, Marktrisiko und Pricing. Weitere Arbeitsfelder sind Modellentwicklung und Stresstests, Modellimplementierung, Monitoring und Pflege von Modellen sowie Modellvalidierung.

Mit Ihren quantitativen und mathematischen Kenntnissen tragen Sie wesentlich zur Arbeit der Bank und den Zielen der EU bei.

Die meisten Positionen bieten wir in unserer Direktion Risikomanagement. Aber auch im Frontoffice, in den Direktionen Finanzierungsoperationen (Mittelvergabe) und Finanzen (Mittelbeschaffung) gibt es Möglichkeiten.

Weitere Infos  

IT-Fachleute bei der EIB

Die Informationstechnik spielt bei unseren richtungsweisenden Projekten eine zentrale Rolle. Daher sind IT-Fachkräfte für die EIB besonders wichtig.

Wir wollen bei Hard- und Software, Netzwerkinfrastruktur und Kommunikationssystemen stets auf dem neuesten Stand sein und investieren deshalb in neue Technologien – als Grundlage für Innovation und Exzellenz.

Weitere Infos  

Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion in der EIB

Als Bank der EU steht die Europäische Investitionsbank voll hinter dem Motto der EU „In Vielfalt geeint“ und den Grundsätzen der Gleichberechtigung, Menschenwürde, Nichtdiskriminierung und Achtung der Menschenrechte.  

Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion bilden das Herzstück dessen, was wir sind und tun. Wir glauben, dass das die Grundlage für eine innovative und effektive Organisation ist und uns hilft, unser zentrales Ziel zu erreichen: bessere Lebensbedingungen und ein nachhaltiges Wachstum.

Mehr dazu  

