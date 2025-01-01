Karrieren in Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Technik

Als Professional im Bereich Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften oder Technik (MINT) arbeiten Sie bei der EIB an wichtigen globalen Herausforderungen. Wir suchen Ingenieurinnen und Ingenieure, IT-Fachleute und Quants, die wirkungsvolle Lösungen für Europa und die Welt entwickeln.
Wer wir sind
Wir sind die Europäische Investitionsbank, eine der größten multilateralen Finanzierungsinstitutionen der Welt und ein führender Geldgeber für Klimafinanzierungen. Unser Ziel ist eine bessere Zukunft – für Europa und die Welt.
Warum für die EIB arbeiten?
Aufgabe der EIB ist es, die Lebensbedingungen in Europa und weltweit spürbar zu verbessern. Bei uns arbeiten Sie an Projekten, die nachhaltiges Wachstum, Innovation und einen positiven Wandel weltweit fördern. Daran können Sie mitwirken – und gleichzeitig Ihre Kenntnisse erweitern und neue Aufgaben angehen.
Egal, ob an unserem Sitz in Luxemburg oder in unseren Büros innerhalb und außerhalb Europas: Hier erwartet Sie ein interessantes und dynamisches Arbeitsumfeld. Bei der EIB können Sie Ihre Karriereziele mit der richtigen Work-Life-Balance erreichen. Wir bieten hervorragende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Schulungen, interne Mobilität und leistungsbezogene Karrierewege.
MINT-Karrierechancen
Ingenieurinnen und Ingenieure bei der EIB
In unserer Direktion Projekte beurteilen und überwachen Sie mit Ihrem technischen Know-how die Durchführung von Projekten. Sie bringen Ihr Fachwissen ein und stellen sicher, dass die von uns finanzierten Projekte technisch solide und nachhaltig sind. Die Direktion Projekte besteht aus den folgenden Abteilungen:
- Energie: Projekte und Beratung im gesamten Energiesektor
- Umwelt und natürliche Ressourcen: Projekte und Beratung für mehr ökologische Nachhaltigkeit (vor allem Wasser- und Abwassermanagement, Abfallmanagement, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft)
- Innovation und Wettbewerbsfähigkeit: Projekte und Beratung für die Bereiche Fertigung und kommerzielle Dienste, Bildung und öffentliche Forschung sowie Gesundheit
- Mobilität: Projekte und Beratung für den Verkehrssektor (ohne Stadtverkehr)
- Wohnungsbau, Städte und Regionen: Projekte und Beratung für Stadt- und Regionalentwicklung; Schnittstelle mit der Europäischen Kommission, u. a. für JASPERS
- Nachhaltigkeit und Qualitätsmanagement: Sicherstellung der Projektqualität und der Anwendung von EIB-Standards im Projektzyklus durch entsprechende Leitlinien
