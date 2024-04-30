Ce que nous tenons pour acquis : un logement pour Anselm

Un logement est un besoin humain élémentaire. Nous sommes nombreux à tenir le nôtre pour acquis. Pourtant, en raison de la hausse des loyers et des prix, ce n’est plus le cas pour beaucoup.

Pendant longtemps, Anselm a peiné à trouver un endroit où vivre à Dublin, jusqu’à ce qu’il devienne admissible au logement social. En juillet 2023, il a finalement emménagé dans un appartement abordable géré par Focus Ireland. Cela a changé sa vie.

Le nouvel immeuble résidentiel a été financé par la Housing Finance Agency (HFA, agence irlandaise pour le financement du logement) avec le soutien de la Banque européenne d’investissement.

Entre 2016 et 2023, la Banque européenne d’investissement a soutenu l’agence à hauteur de 650 millions d’euros. Résultat : 5 000 logements sociaux et abordables construits et 550 rénovations énergétiques réalisées. L’augmentation des investissements dans les infrastructures sociales est l’une des principales priorités de financement de la BEI en Europe.

