TEAM EUROPE : unir nos forces pour financer la reprise mondiale

Cet évènement en ligne était dédié à la contribution de l’Équipe d’Europe (Team Europe) à la reprise dans les économies émergentes et en développement, à la réponse des institutions financières européennes face à la pandémie de COVID-19 et à leurs initiatives de coordination. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a concentré son intervention sur l’approche de l’Équipe d’Europe et la collaboration en place entre les institutions de financement et les agences nationales de développement pour apporter une réponse d’urgence à la crise du coronavirus. Regardez l’enregistrement et découvrez l’évènement.