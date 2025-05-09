Le Groupe BEI célèbre la Journée de l’Europe

Dans un monde où tout, partout, tout à la fois est en train de changer, l’Europe représente la stabilité, la confiance et la clarté. C’est l’heure de l’Europe et nous transformons les défis en opportunités. Il y a 80 ans, Robert Schuman, l’un des pères fondateurs de l’Union européenne, résumait cet état d’esprit par une formule : « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. » C’est une évidence : l’unité nous rend plus forts.

Le Groupe Banque européenne d’investissement est une véritable réussite incarnant l’unité européenne. Chaque euro que nous investissons dans les infrastructures liées à l’énergie ou aux transports, la sécurité et la défense, la santé et l’éducation ou encore l’innovation technologique contribue à l’affermissement de l’Europe dans un monde plus pacifique, plus prospère et plus stable. C’est l’Europe lorsqu’elle donne sa pleine mesure.

Plus que jamais, je suis fière d’être européenne.