La BEI et le Maroc luttent contre les changements climatiques – Un partenariat de longue date

Tramway de Rabat, centrale solaire de Ouarzazate et bien d’autres projets encore, voilà autant d’investissements stratégiques visant à lutter contre les changements climatiques que la Banque européenne d’investissement soutient au Maroc, pays qui est plus déterminé que jamais à mettre en place une économie sobre en carbone, respectueuse de l’environnement et capable de résister aux changements climatiques. « L’organisation de la COP 22 a constitué un événement de taille pour le Maroc, comparable, selon moi, à la Coupe du Monde ou aux Jeux olympiques », explique Pierre-Étienne Bouchaud, chef du bureau de la BEI au Maroc, dans cette vidéo filmée pendant la conférence. « La sensibilisation de l’opinion publique a progressé de manière spectaculaire et, désormais, tout le monde semble écouter ce que les ONG ont à dire. »