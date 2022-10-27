Bill Gates en visite à la BEI

Bill Gates, coprésident de la fondation Bill et Melinda Gates et fondateur de Breakthrough Energy, s’est rendu à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour y rencontrer son président, Werner Hoyer, et signer un accord visant à accélérer la transition vers des énergies propres. Durant cette visite de travail, Bill Gates s’est également adressé aux membres du personnel de la BEI et leur a parlé des défis auxquels nous étions confrontés dans la lutte contre les changements climatiques et l’évolution vers un développement durable.

