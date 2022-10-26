Bill Gates était accompagné de représentants de la Fondation Bill & Melinda Gates et de Breakthrough Energy pour aborder les moyens de renforcer la coopération avec la BEI dans les domaines du développement humain durable, de l’innovation, de la santé et des énergies propres.

Aujourd’hui, Bill Gates et des représentants de la Fondation Bill & Melinda Gates et de Breakthrough Energy se sont rendus à Luxembourg, au siège de la Banque européenne d’investissement (BEI), la plus grande banque publique internationale au monde, afin de renforcer encore la coopération entre la BEI et ces deux organisations dans leurs domaines de travail respectifs.

« Une coopération plus étroite entre des organisations comme les nôtres est essentielle pour améliorer la santé dans le monde, renforcer la sécurité alimentaire, libérer le potentiel d’innovation dans les énergies propres et assurer un développement humain durable », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Accélérer l’innovation dans les énergies propres

Au cours de cette visite, Breakthrough Energy et la BEI ont signé un protocole d’accord visant à renforcer la coopération afin d’accélérer la transition vers les énergies propres, de soutenir la recherche de pointe, de développer et de mobiliser des investissements pour commercialiser l’innovation, et de mettre en œuvre le partenariat UE-Catalyst.

Ce nouvel accord s’inscrit dans le prolongement d’un soutien de 50 millions d’EUR de la BEI en faveur de Breakthrough Energy Ventures-Europe afin d’intensifier le déploiement de nouvelles technologies se substituant aux énergies gourmandes en ressources fossiles, mais aussi du soutien conjoint, de la BEI et de la Commission européenne, au programme Breakthrough Energy Catalyst, qui a été annoncé par Werner Hoyer et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de la COP 26, l’année dernière, à Glasgow.

Cet accord permettra également une coopération plus étroite entre le programme Breakthrough Energy Fellows et l’Institut BEI. Le programme Fellows est conçu pour que les entreprises en phase d’amorçage travaillant sur des solutions scientifiques innovantes bénéficient des financements en matière de recherche-développement, des ressources éducatives et du réseau dont elles ont besoin pour exploiter pleinement le potentiel de leur technologie.

Cibler des investissements en faveur du développement durable

Cette visite s’est en outre accompagnée de discussions sur la coopération actuelle entre la Fondation Bill & Melinda Gates et la BEI en vue d’améliorer les initiatives prises à l'échelle mondiale en matière de santé et de développement, notamment la lutte contre le paludisme et la poliomyélite.

Les spécialistes de la BEI ont présenté un soutien récent en faveur de l’inclusion financière, axé sur l’égalité entre les femmes et les hommes et le financement de l’agriculture par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche dédiée au financement du développement et lancée récemment par la BEI.

Informations générales

Breakthrough Energy a été fondée par Bill Gates en 2015 afin d’accélérer la transition vers des énergies propres et d’aider la planète à parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050. Grâce à des instruments d’investissement, à des programmes philanthropiques, à des initiatives de plaidoyer et à d’autres activités, Breakthrough Energy s’attache à porter à l’échelle nécessaire les technologies dont le monde a besoin pour atteindre ses objectifs climatiques.

La Fondation Bill & Melinda Gates est une organisation à but non lucratif guidée par la conviction que chaque vie a la même valeur. La fondation s’efforce d’aider tout un chacun à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle s’emploie à améliorer la santé des populations et à leur offrir la chance d’échapper à la faim et à l’extrême misère.