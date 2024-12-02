Les avantages de la « servicisation »

La « servicisation » est une solution prometteuse pour surmonter ces contraintes financières. Ce modèle commercial pourrait permettre aux PME de bénéficier des technologies propres dont elles ont besoin même si elles ne disposent pas des ressources financières requises. La solution, qui consiste à payer pour le service que rend un produit, et non pour le produit lui-même, modifie fondamentalement l’approche commerciale traditionnelle. Plutôt que de vendre un produit en tant que tel, le fournisseur vend la fonctionnalité de ce produit ou l’avantage qui y est associé. Par exemple, au lieu d’acheter des équipements de chauffage ou d’éclairage, le client paie pour un niveau convenu et spécifié de chaleur ou de lumière, tandis que le fournisseur conserve la propriété des équipements. L’acquisition porte ainsi non plus sur l’équipement lui-même, mais sur sa prestation et son utilisation à long terme, ce qui favorise l’efficacité et la durabilité. Avec un tel modèle commercial, nous pourrions évoluer essentiellement d’une croissance quantitative vers une économie qualitative.

Pour les PME, la « servicisation » présente des avantages évidents. Elles n’ont plus besoin de procéder à d’importants investissements initiaux puisque le modèle leur permet de ne payer que pour ce que leur apporte une technologie donnée. En passant de dépenses d’investissement élevées à des dépenses d’exploitation ajustées, les PME peuvent alléger nettement leurs contraintes financières et accroître leurs bénéfices.

Énergie, chauffage, refroidissement, kilomètres, isolation, éclairage, récupération de chaleur fatale… Ce modèle commercial qui repose sur l’acquisition du service fourni par un produit est susceptible de réduire considérablement la consommation d’énergie tout en accélérant l’adoption de sources d’énergie renouvelables et de technologies avancées économes en énergie.

Cette approche donne aux PME les moyens de décarboner leurs activités tout en renforçant leur compétitivité. Elles accèdent à des technologies propres de pointe sans avoir à supporter la totalité du coût de leur acquisition physique, tout en bénéficiant de l’entretien, de la maintenance et des mises à niveau sur le long terme dont ont la charge les fournisseurs de solutions.