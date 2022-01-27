Alors qu’il étudiait l’ingénierie à l’université de Valladolid en Espagne, David Yáñez a vu le célèbre film de la destruction du pont du détroit de Tacoma en 1940, un pont suspendu qui se tord et se déforme sous l’effet du vent, comme s’il était un ruban de soie et non une structure de béton et d’acier.

Le pont s’est effondré seulement quelques mois après avoir été achevé.

Cette histoire sert souvent de mise en garde : ses concepteurs n’ayant pas correctement pris en compte le principe de la fréquence de résonance, le pont s’est simplement disloqué sous l’effet d’un vent fort. Balayant l’ouvrage, le vent a généré une oscillation extrêmement puissante. Pour la plupart des gens, ces images évoquent une défaillance catastrophique sur le plan de l’ingénierie, mais David Yáñez y a vu du potentiel. Il s’est dit : « Ce pont amasse une quantité colossale d’énergie. On pourrait peut-être créer une technologie qui en tirerait parti. »

L’ingénieur a ainsi décidé de se lancer dans une invention.

« Même si l’idée a germé grâce à un pont, nous avons réalisé qu’une structure verticale peut atteindre des vents éloignés du sol, qui soufflent donc à des vitesses plus élevées. »

En 2002, David Yáñez a déposé des brevets d’invention pour ce qui est en fin de compte une éolienne sans pales, qui utilise les oscillations pour produire de l’électricité sans faire de bruit et dont l’apparence est moins imposante que celle des éoliennes classiques dotées de pales. L’appareil est cylindrique et attaché à une base fixe. Même une petite quantité de vent peut produire des oscillations. Techniquement, l’appareil n’est pas une turbine, car il n’est pas doté d’un engrenage et n’a pas besoin de lubrifiant. Comme les éoliennes classiques, il se sert d’un alternateur pour transformer le mouvement en électricité.