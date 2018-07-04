Pour ce qui est du bon vin, Kavadartsi est à l’ancienne République yougoslave de Macédoine ce que Bordeaux est à la France. Ses habitants cultivent le raisin et produisent du vin depuis le quatrième siècle avant Jésus-Christ. Si le goût des bons millésimes a toujours été exquis, il est impossible d’en dire autant de l’eau.

Il y a quelques années, Kavadartsi, qui abrite la plus grande cave du sud-est de l’Europe, connaissait de graves problèmes d’approvisionnement en eau.

« Parfois, pendant l’été, les gens pouvaient être privés d’eau jusqu’à 12 heures par jour, raconte Ljubisha Jovanovski, responsable gouvernemental chargé de superviser la réhabilitation du réseau d’approvisionnement en eau de l’ancienne République yougoslave. Même si la région est plutôt développée, son système d’eau était défectueux et peu fiable. »

L’ensemble du réseau est effectivement obsolète et a sérieusement besoin d’être rénové depuis longtemps. La qualité de l’eau a également baissé.

D’impressionnants résultats aux quatre coins du pays

En 2010, la Banque européenne d’investissement et le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ont signé un prêt de 50 millions d’EUR en vue d’augmenter l’approvisionnement en eau dans les zones rurales et d’améliorer l’évacuation des eaux usées dans tout le pays. Le projet a permis de relever la qualité de l’eau dans la plupart des 84 communes concernées, améliorant ainsi l’environnement et la santé publique.