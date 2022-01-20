Tahereh Pazouki peut expliquer de manière concise la vertu de l’enseignement des mathématiques à l’aide de supports visuels.

« Si je vous dis qu’un carré est composé de quatre lignes de même longueur reliées en formant des angles à 90 degrés, il vous faudra un bon niveau de compréhension verbale dans une langue pour saisir ce que je veux dire. Mais, si je vous montre une image d’un carré, alors vous comprendrez facilement. Inutile d’ajouter des explications compliquées. »

C’est, en termes simples, l’idée derrière Magrid, un programme pédagogique d’enseignement des mathématiques au Luxembourg qui a contribué à combler l’écart d’apprentissage entre les élèves dont la langue maternelle correspond à la langue d’enseignement et les autres.

« Au Luxembourg, plus de 60 % des élèves entament leur scolarité dans une langue étrangère », explique Tahereh Pazouki. « Ils ne connaissent pas la langue d’enseignement, qui est le luxembourgeois. »

Le problème va au-delà des mauvaises notes qu’ils obtiennent. « Cela peut sévèrement compromettre leur confiance en eux », précise-t-elle. « Ils peuvent penser qu’ils ne sont pas suffisamment doués voire perdre la motivation pour apprendre. Quand je parle de mathématiques, j’évoque aussi la résolution de problèmes d’ordre général et le raisonnement logique. »

Alors qu’elle préparait un doctorat en informatique et psychologie à l’université du Luxembourg en 2014, Tahereh Pazouki a cherché une solution à ce problème.

« Nous avons commencé à étudier différentes possibilités, dont l’une consistait en un programme d’apprentissage non verbal, que l’on appelle désormais la méthode Magrid », explique-t-elle. « Nous avons supprimé toutes les instructions verbales et les avons remplacées par des supports visuels. Nous avons testé cette méthode dans une vingtaine d’écoles au Luxembourg. »