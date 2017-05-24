Joseph Ioannou n’avait que six mois lorsque les médecins de l’Institut chypriote de neurologie et de génétique à Nicosie ont découvert qu’il souffrait d’une amyotrophie spinale, une maladie qui touche les neurones moteurs de la moelle épinière et entraîne une faiblesse musculaire. Joseph est né dans la partie chypriote grecque de Nicosie, une ville divisée à la suite d’une invasion qui s’est déroulée près de vingt ans avant sa naissance. Mais pour les médecins de l’Institut, cela n’avait aucune importance. « Les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs souffrent des mêmes maladies », explique le professeur Leonidas Phylactou, généticien et directeur général de l’Institut. « Notre mission consiste à soigner les deux communautés. »

Depuis 29 ans, Joseph reçoit des soins vitaux à l’Institut chypriote de neurologie et de génétique, où il est suivi par un neurologue, un pneumologue, un cardiologue et un nutritionniste. Il s’y rend aussi pour des séances régulières de kinésithérapie. Parallèlement, il a terminé ses études en informatique et créé sa propre entreprise de réparation d’ordinateurs. Aujourd’hui fiancé, il rêve de fonder une famille. « Si je n’étais pas pris en charge par l’Institut, mon état serait bien pire. Grâce au soutien et au suivi de l’Institut, j’ai une meilleure qualité de vie. Je suis productif. J’ai le droit de rêver et de faire des projets pour l’avenir », explique-t-il.

Joseph est l’un des 12 000 patients de cet établissement qui se situe sur le flanc d’une colline de Nicosie, à quelques pas de la « ligne verte » qui divise l’île en deux parties : la zone contrôlée par la République de Chypre et celle occupée par la Turquie depuis 1974. L’Institut réalise 40 000 tests de laboratoire chaque année pour lutter contre des troubles génétiques connus dans le monde entier, tels que la sclérose en plaques, ainsi que des affections particulièrement répandues à Chypre, comme la thalassémie, une maladie du sang. Fondé en 1990, l’Institut est également un centre de recherche de traitements pour ces maladies. Plus important encore, il sauve des vies. « Sans l’Institut, la vie de ces personnes serait, dans le meilleur des cas, très, très difficile », explique Leonidas Phylactou. « Je dirais même que certaines d’entre elles ne survivraient pas », poursuit le généticien de 47 ans.

Au-delà de la santé, des retombées sociales

À l’instar de nombreux centres médicaux importants, l’Institut exerce une influence qui ne se limite pas à la santé de ses patients. Son impact sur la vie sociale et économique de Chypre est considérable, car l’établissement permet à ces personnes de rester en assez bonne santé pour travailler et d’éviter ainsi qu’elles ne deviennent une charge pour leur famille et pour l’État. Par exemple, le diagnostic prénatal de la thalassémie réalisé par l’Institut a permis de faire passer cette maladie, auparavant très répandue à Chypre, à un taux « proche de zéro » chez les nouveau-nés, selon Leonidas Phylactou.

« Si l’Institut n’existait pas, bon nombre de patients auraient beaucoup de mal à vivre avec leur maladie », explique Joseph Ioannou, le patient de longue date. « Un traitement approprié permet d’améliorer grandement les capacités du patient, ainsi que sa qualité de vie. Ainsi, l’Institut a des incidences sociales considérables sur notre pays. »