La capitale espagnole est l’une des villes d’Europe à la croissance la plus rapide. Et la population madrilène croît plus de deux fois plus vite que dans le reste de l’Espagne. Des quartiers entièrement nouveaux sortent de terre à la périphérie de la ville.

Les enfants de ces nouveaux quartiers ont besoin d’écoles, de sorte que la Communauté de Madrid prévoit de construire des établissements scolaires et d’en réhabiliter d’autres afin de dispenser un enseignement public de qualité à 58 000 élèves.

« L’éducation est un pilier de notre société », déclare Rodrigo Robledo Tobar, directeur général de la politique financière et de la trésorerie de la Communauté de Madrid. « Il s’agit là d’un investissement dans les générations futures, dans notre avenir. »

Les banlieues grossissent sous l’effet de la croissance démographique. Mais les gens emménagent aussi parce que les appartements y sont plus abordables. Madrid achète des terrains constructibles, finance la planification et la construction, respecte la réglementation et équipe les écoles en technologies pour fournir un environnement d’apprentissage moderne.

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, s’est engagée à prêter 250 millions d’euros pour financer les investissements de Madrid dans ses écoles. Ce n’est là qu’un des nombreux investissements soutenus en Espagne par le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 11,4 milliards d’euros en Espagne, soit près de 1 % du produit intérieur brut du pays.

