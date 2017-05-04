La petite ville de Bruck an der Leitha, située à 45 kilomètres de Vienne, est à l’avant-garde des efforts que déploie l’Autriche pour promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Sa dernière initiative en date comprend 52 investisseurs locaux réunis au sein d'un projet de coopération innovant. Friedrich Metzker, agriculteur biologique, est fier de son investissement. « En 2000, nous sommes passés à l’agriculture biologique pour produire des fruits et des légumes de manière plus durable », explique-t-il. « Depuis, nous utilisons des sources d’énergies renouvelables, tant pour nos activités professionnelles que pour notre sphère privée. L’agriculture bio et les énergies renouvelables sont en parfaite adéquation. »

Le premier parc éolien de Bruck, qui remonte à l’an 2000, était destiné à promouvoir la généralisation des énergies renouvelables dans la ville. Bruck a constitué une organisation sans but lucratif visant à développer trois grands secteurs des énergies renouvelables, à savoir les installations de biogaz, le chauffage urbain par biomasse et les parcs éoliens. « Le dernier projet en date en matière d’énergie éolienne a permis de créer une vingtaine d’emplois », déclare Michael Hannesschläger, le gestionnaire des parcs éoliens. « C’est un résultat remarquable, en cette période de recul de l’emploi dû à la concurrence accrue de Vienne sur le marché de détail ».

Les douze éoliennes, d'une puissance totale de 36 MW, produisent de l’énergie verte pour 27 000 foyers. La dernière opération est financée au moyen d'un prêt au titre du Plan d'investissement pour l'Europe, le programme de l’UE mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement destiné à mobiliser 315 milliards d’EUR d'investissements supplémentaires sur trois ans. Ce plan permet à la BEI de réaliser des investissements qu’elle n’aurait pas envisagés les années précédentes. En l’occurrence, elle est en mesure d’assumer une plus grande part de l’opération. « Il s’agit du premier projet que la BEI finance en Autriche au titre du Plan d’investissement », explique Melchior Karigl, un expert des énergies renouvelables de la Banque européenne d’investissement. « Et comme cela concerne un investissement lié aux énergies propres, la Banque a pu contribuer au financement de l’opération pour un montant supérieur qui représente près de 75 % du coût total du projet. »

Un projet citoyen

Le parc éolien a contribué à la création d’une vingtaine d’emplois.

Ce projet est le fruit de la collaboration de 52 actionnaires locaux qui se sont associés au sein d'une société privée en commandite. Cette dimension locale peut avoir un effet positif sur l’acceptation des parcs éoliens dans la région. Un quart des investisseurs sont des agriculteurs et l’investissement moyen s’élève à 100 000 EUR. « La BEI collabore souvent avec de grandes entreprises, mais dans le cadre de la présente opération, le Plan d’investissement lui a permis de soutenir un groupe de petites entités et d’assumer davantage de risques liés au projet que lors d’opérations précédentes dans le secteur des parcs éoliens terrestres », ajoute Karigl. « Cela génère une forte valeur ajoutée. »

Friedrich Metzker, agriculteur bio, est très fier d’avoir participé à l’aventure (www.metzker.at)

Energiepark Bruck Leitha GmbH a également investi dans le projet. L’entreprise a déjà participé à la mise en œuvre de six parcs éoliens dans la région, pour une puissance totale de 147 MW. « L’engagement de la BEI a joué un rôle prépondérant dans la réalisation de ce projet, singulièrement en ce qui concerne la réduction des risques », déclare Michael Hannesschläger. « Pour une entreprise de petite dimension, il est rationnel de sortir des sentiers battus et de solliciter un appui financier de l’UE. »

La collectivité est désormais très fière de ce qu’elle appelle « son » parc éolien. Toute l’énergie ainsi produite est revendue au réseau, conformément au cadre juridique autrichien. L’électricité éolienne bénéficiant d'un financement « vert » est achetée par une organisation publique responsable de la commercialisation de l’électricité verte sur le marché en libre concurrence. « Nous en sommes fiers », clame Metzker, l’agriculteur.

Aujourd’hui, les douze éoliennes, d'une puissance totale de 36 MW, produisent de l’énergie verte pour 27 000 foyers.

Énergies renouvelables : un environnement politique et économique favorable

L'Autriche bénéficie d’un environnement commercial et politique favorable aux installations basées sur les énergies renouvelables, ce qui lui a permis de réaliser d’importantes économies financières et de carbone sur l’ensemble de son territoire. En vertu d'un tarif de rachat mis en place en 2002, chaque kWh d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est racheté par la compagnie d’électricité locale à un prix fixe. Les tarifs étaient suffisamment élevés pour assurer la rentabilité commerciale des systèmes d’énergies renouvelables.

La prise en charge était plus que deux fois supérieure aux prévisions de l’État. En 2006, les objectifs fixés par les autorités autrichiennes en matière de production d’électricité verte (4 %) ont ainsi été dépassés et ont atteint 8 %. « En matière d’énergie éolienne, plus de 15 % de la capacité installée en Autriche se situent dans notre région », déclare Michael Hannesschläger. « L’engagement soutenu des investisseurs locaux induit une identification étroite avec l’électricité éolienne et les énergies renouvelables en général. »

La production d’électricité verte dans la région est désormais supérieure à sa consommation électrique annuelle.