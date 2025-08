Description

La prospérité de l'Europe repose sur l'intégration des marchés. Pour rester solide, l'économie européenne doit se situer au premier rang de l'innovation mondiale. Or, les investissements dans les innovations actuelles n'ont de sens que s'ils peuvent compter sur l'accès à un vaste marché intégré. Cette intégration entraîne inévitablement une plus forte interdépendance de la situation économique des différents États membres. Les liens ne se limitent plus aux échanges, mais comprennent également les chaînes de valeur, les marchés financiers, la contagion fiscale, etc. à l'échelle européenne. Étant donné les coûts économiques et sociétaux insoutenables qu'engendrerait un délitement de l'intégration, une approche européenne s'impose en matière de politique économique.

Les effets de la crise ont exacerbé les faiblesses structurelles et ont alimenté une série de défis économiques et stratégiques qu'il convient de relever. Vu la vague migratoire sans précédent qui a touché l'Europe au cours de l'année écoulée et qui se poursuivra très probablement dans un avenir proche, il est d'autant plus urgent d'agir. Pour affronter ces défis, l'intégration des marchés européens doit être approfondie en soutenant la cohésion et la convergence, en investissant dans l'innovation et en intensifiant les efforts visant à renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises et des marchés européens.

La compétitivité et le potentiel de croissance durable à long terme de l'Europe sont toutefois pénalisés par un sous-investissement chronique dans des domaines importants, la sous-performance des marchés financiers et des obstacles institutionnels. Sept années de crise ont sapé la confiance, réduit l'investissement global et creusé encore le déficit structurel d'investissement. Parallèlement, la mise en place des restrictions budgétaires et des réglementations nécessaires en réponse à la crise bancaire ont fortement limité les capacités des États membres et du secteur bancaire européen à prendre des risques et à stimuler des investissements importants.

Le présent rapport est une mise à jour d'une étude de la BEI publiée en février 2015. Les chiffres en matière de déficit d'investissements ont été révisés et le champ d'application de l'étude a été élargi de manière à y inclure une analyse plus approfondie de l'importance du marché unique européen. En outre, la section et les données relatives aux activités de la BEI ont été actualisées. Ce rapport se concentre sur les catalyseurs clés qui nécessitent des investissements à long terme et revêtent une importance cruciale pour le bien-être des populations à l'avenir. Il a pour but de contribuer à exposer les priorités stratégiques recensées et les raisons pour lesquelles il faut intensifier les efforts à l'échelle européenne pour relancer les investissements à long terme dans l'UE à l'appui de la compétitivité.