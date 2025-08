Description

La crise des réfugiés constitue un défi urgent à relever pour les décideurs politiques, lequel doit également être considéré dans le contexte plus large des possibilités et des défis stratégiques associés à tous types de migrations. S'inspirant des études et des analyses les plus récentes, la présente étude examine les incidences à court et à long terme des flux migratoires et analyse les éléments suivants :

l'ampleur et la composition des flux migratoires vers l'Europe ;

l'incidence des flux migratoires sur le marché du travail européen (et la possibilité, pour ces flux, d'ouvrir des perspectives dans certaines parties d'Europe et dans certains secteurs économiques) ;

le rôle potentiel des migrations dans la réponse apportée aux enjeux de la croissance à long terme.

Ce document appelle à fixer un ensemble de définitions et d'approches communes pour prendre la mesure des besoins du marché européen du travail et de ce qui peut être fait dans les pays voisins de l'UE et sur les marchés émergents. Il décrit également les activités de la BEI en rapport avec la question migratoire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, et examine la manière dont le rôle de la Banque pourrait encore évoluer, en partenariat avec d'autres acteurs.