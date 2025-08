Description

Investir pour restaurer la compétitivité de l'UE

La Banque reste bien positionnée pour soutenir la croissance de l'investissement et l'emploi, renforcer la cohésion économique et sociale et jouer un rôle crucial dans la restauration de la compétitivité de l'UE.

Elle continue de faire preuve d'une grande réactivité dans le contexte économique et d'assumer son rôle de « banque de l’UE », qui a été souligné à l'occasion de l'augmentation de son capital de 10 milliards d'EUR approuvée en 2012. Cette augmentation de capital visait à apporter un surcroît de financements pour des investissements viables de l'ordre de 180 milliards d'EUR dans l'ensemble de l'UE sur la période 2013-2015, et notamment des projets contribuant à l'emploi et à la croissance durable à long terme. La BEI est en passe de réaliser, voire de dépasser ces objectifs et poursuivra un rôle important de catalyseur pour surmonter les difficultés actuelles en matière d'investissement et de compétitivité dans l'UE.

La contribution prévue de la BEI au plan d’investissement pour l'Europe devrait être assortie d'une garantie supplémentaire sur le budget de l'UE. Un volet essentiel du partenariat proposé par la Commission européenne porte sur le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (« le FEIS »), dans lequel la BEI jouera un rôle important.

La BEI maintiendra des volumes de prêts substantiels durant la période 2015-1017. En particulier, elle exercera une action anticyclique importante à l'appui de l'investissement dans l'UE.

Hors de l’UE, la Banque reste très attachée à soutenir la politique de l'UE et à promouvoir une croissance tirée par le secteur privé, d'une part en soutenant l'accès aux financements pour les PME et les infrastructures socioéconomiques plus qu’indispensables et, d'autre part, en fournissant des prestations de conseil et d'assistance technique.