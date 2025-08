Description

Vous souhaitez connaître les desseins de la Banque européenne d’investissement pour 2020 ? À combien s’élèvent les financements qu’elle prévoit d’accorder et les fonds qu’elle envisage de lever ? Sur quels domaines stratégiques concentrera-t-elle son action et quelles incidences entend-elle avoir en dehors de l’Europe ? Vous trouverez toutes ces informations et plus encore dans le Plan d’activité 2020 du Groupe BEI.