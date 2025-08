Description

Le Groupe BEI joue un rôle déterminant dans la réponse de l’Europe à la crise économique et sanitaire. Il met à disposition des millions d’euros pour offrir sans délai un soutien et des conseils en vue de maintenir les entreprises en activité, d’aider les hôpitaux à prendre en charge les malades et de fournir des vaccins partout dans le monde. Le Plan d’activité du Groupe BEI est un document qui est réexaminé et mis à jour régulièrement. Le Plan d’activité 2022-2024 tient compte d’un redressement attendu des économies mondiales, la reprise se confirmant. Il reconnaît toutefois que personne ne sait quand la pandémie sera enrayée ni avec quelle rapidité les programmes mondiaux de vaccination contribueront à mettre fin à la crise. Pour la période 2022-2024, le Groupe BEI s’engage à conférer à son action le plus grand impact, grâce à l’augmentation progressive de ses financements à plus haut risque et de ses prestations de conseil, aux nouvelles activités de la branche BEI Monde et à la nouvelle approche centrée sur l’évolution des besoins de son personnel.