Mary Aiken est professeure agrégée adjointe au Geary Institute for Public Policy University College de Dublin, en Irlande. Elle est conseillère universitaire (psychologie) auprès du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) d’Europol et membre du réseau consultatif universitaire EC3. Mary Aiken est membre associée du Wilson Center, la principale institution américaine pour la recherche approfondie et le dialogue, dont les travaux visent à nourrir des réflexions sur les réponses possibles aux problématiques mondiales. Elle est chargée de cours en criminologie et membre de la faculté de droit de l’Université de Middlesex et de la Society for Chartered IT Professionals.

En 2017, Mary Aiken a été admise au Hall of Fame d’Infosecurity Europe, en reconnaissance de sa contribution au secteur de l’information et de la cybersécurité ; elle est conseillère stratégique aux niveaux européen et international dans des débats politiques concernant les incidences de la technologie sur le comportement humain ; elle a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet et a participé en tant que conférencière à nombre d’événements consacrés à cette thématique à travers le monde. Dans le cadre de ses recherches, elle s’intéresse particulièrement à la cyberpsychologie légale, à l’intelligence artificielle, aux facteurs humains dans le domaine de la cybersécurité, à la psychologie de l’internet, à la cybercriminalité organisée, à la cybercriminologie, à la manipulation comportementale en ligne et aux droits de l’enfant dans des environnements cybernétiques. Mary Aiken est membre du conseil consultatif du Portail judiciaire de La Haye, une fondation pour la paix, la justice et la sécurité internationales. Elle est conseillère stratégique du fonds Cyber, un fonds européen créé par Paladin Capital Group.

Les travaux novateurs de Mary Aiken ont inspiré la série télévisée CSI:Cyber que CBS diffuse aux heures de grande écoute. Son récent ouvrage The Cyber Effect a été désigné par le Times « livre de l’année 2016 » dans la catégorie des ouvrages de réflexion et la revue Nature, l’hebdomadaire international consacré à la science et à la technologie, l’a considéré comme « le meilleur ouvrage scientifique de 2016 ».