Description

Une économie numérique et verte pourrait changer l’avenir du Vieux Continent. La nouvelle « Smart Europe » s’appuiera sur trois piliers : nouvelles technologies de communication, nouvelles sources d’énergie et nouveaux modes de transport. Cependant, cette transition devra passer par la transformation des infrastructures du continent.

La transformation numérique, l’internet et les énergies renouvelables joueront un rôle majeur dans ce qu’on appelle les troisième et quatrième révolutions industrielles : des capteurs intégrés dans des appareils permettront une connexion directe humains-machines, qui donnera accès à des données et informations en temps réel. Les mégadonnées et l’analytique, utilisées pour mettre au point des algorithmes, permettront d’accroître la productivité, de lutter contre les changements climatiques et de réduire le coût des biens et des services. Le soleil, le vent et les énergies renouvelables rendront les économies développées moins dépendantes des combustibles fossiles et de l’énergie nucléaire, stimulant ainsi la mise en place de modèles économiques durables.

Jeremy Rifkin, conseiller auprès de l’Union européenne et principal théoricien de la « Troisième révolution industrielle », défend depuis quelques années l’importance de cette démarche qui permet la collaboration « dans de vastes réseaux mondiaux virtuels et physiques afin de créer une qualité de vie plus équitable et durable d’un point de vue écologique ».

Il s’agit du quatrième essai de la série des « Grandes idées » créée par la Banque européenne d’investissement.

La BEI a invité des leaders d’opinion internationaux à écrire sur les questions les plus importantes de notre époque. Ces textes nous rappellent que nous devons adopter une nouvelle manière de penser afin de protéger l’environnement, de promouvoir l’égalité et d’améliorer la vie des populations partout dans le monde.