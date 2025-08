Robert Daniel Atkinson est le fondateur et président de l’ITIF. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Big is Beautiful: Debunking the Myth of Small Business (MIT, 2018), Innovation Economics: The Race for Global Advantage (Yale, 2012), et The Past and Future of America’s Economy: Long Waves of Innovation That Power Cycles of Growth (Edward Elgar, 2005). Il est titulaire d’un doctorat en planification urbaine et régionale de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill et d’une maîtrise en planification urbaine et régionale de l’université de l’Oregon.

À propos de l’ITIF

L’Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) est un institut indépendant de recherche et de formation à but non lucratif, dont les travaux sont centrés sur l’intersection entre l’innovation technologique et les politiques publiques. Reconnu comme le principal groupe de réflexion mondial sur la science et la technologie, l’ITIF a pour mission de formuler et de promouvoir des solutions politiques qui accélèrent l’innovation et améliorent la productivité pour stimuler la croissance, les perspectives et le progrès. Pour plus d'informations, consultez le site web www.itif.org