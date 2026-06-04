Nos membres
Les membres du conseil consultatif de BEI Monde
Paolo
Gentiloni
(président)
Ancien premier ministre italien
Philippe
Étienne
Ambassadeur de France
Gita
Gopinath
professeure d’économie à l’Université de Harvard (chaire Gregory et Ania Coffey) et ancienne première directrice générale adjointe du Fonds monétaire international
Sigrid
Kaag
Coprésidente du conseil d’administration de la Fondation des Nations unies et ancienne vice-première ministre et ministre des finances des Pays-Bas
Ivan
Krastev
Président du Centre for Liberal Strategies et titulaire de la bourse permanente Albert-Hirschman à l’Institut des sciences humaines de Vienne
Alexia
Latortue
Chercheuse émérite non résidente au Centre for Global Development et cheffe du Secrétariat du Future of Development Cooperation
Arancha
González
Laya
Doyenne de la Paris School of International Affairs de Sciences Po et ancienne ministre espagnole des affaires étrangères
Mark
Leonard
Cofondateur et directeur du Conseil européen des relations extérieures
Philipp
Rösler
PDG de Consessor AG et ancien vice-chancelier allemand
Helga
Maria
Schmid
Présidente du European Institute of Peace et vice-présidente du conseil de la Fondation de la conférence de Munich sur la sécurité
Vera
Songwe
Présidente et fondatrice de la Liquidity and Sustainability Facility et chercheuse senior non résidente au programme Économie mondiale et développement de Brookings
Marcos
Prado
Troyjo
Membre émérite du Hoffmann Global Institute for Business and Society de l’INSEAD et ancien vice-ministre brésilien de l’économie
José
Viñals
Conseiller stratégique spécial et ancien président du groupe Standard Chartered
Ressources utiles
En savoir plus sur les politiques de BEI Monde.
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Orientation stratégique de BEI Monde
L’orientation stratégique constitue une nouvelle boussole pour les investissements de BEI Monde à l’extérieur de l’Union européenne et vise à renforcer la contribution du Groupe BEI à la position de l’Europe dans un monde en mutation.
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Feuille de route de la banque du climat – Phase 2
Dans cette deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI maintiendra le cap en matière d’objectifs climatiques à l’horizon 2030, en soutenant les priorités de l’UE et en simplifiant les processus.
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Global Emerging Markets Risk Database (GEMs)
This brochure presents the Global Emerging Markets Risk Database (GEMs), a partnership of 29 major development banks led by the European Investment Bank (EIB) and the International Finance Corporation (IFC).
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Sustainability Report 2024
The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.