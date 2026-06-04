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Conseil consultatif de BEI Monde

Renforcer l’impact de BEI Monde

Le conseil consultatif de BEI Monde, composé d’experts du milieu universitaire, du secteur privé, de la société civile et d’organisations internationales, fournit des orientations s’agissant de nos activités en dehors de l’Union européenne. Son travail se concentre sur des domaines définis par l’Orientation stratégique de BEI Monde – énergie propre, transports et action en faveur du climat, infrastructures hydriques, santé ou encore soutien au secteur privé –, laquelle est alignée sur la deuxième phase de notre Feuille de route de la banque du climat.

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Nos membres

Les membres du conseil consultatif de BEI Monde

@EIB

Paolo
Gentiloni
(président)

Ancien premier ministre italien

@EIB

Philippe
Étienne

Ambassadeur de France

@EIB

Gita
Gopinath

professeure d’économie à l’Université de Harvard (chaire Gregory et Ania Coffey) et ancienne première directrice générale adjointe du Fonds monétaire international

@EIB

Sigrid
Kaag

Coprésidente du conseil d’administration de la Fondation des Nations unies et ancienne vice-première ministre et ministre des finances des Pays-Bas

@EIB

Ivan
Krastev

Président du Centre for Liberal Strategies et titulaire de la bourse permanente Albert-Hirschman à l’Institut des sciences humaines de Vienne

@EIB

Alexia
Latortue

Chercheuse émérite non résidente au Centre for Global Development et cheffe du Secrétariat du Future of Development Cooperation

@EIB

Arancha
González
Laya

Doyenne de la Paris School of International Affairs de Sciences Po et ancienne ministre espagnole des affaires étrangères

@EIB

Mark
Leonard

Cofondateur et directeur du Conseil européen des relations extérieures

@EIB

Philipp
Rösler

PDG de Consessor AG et ancien vice-chancelier allemand

@EIB

Helga
Maria
Schmid

Présidente du European Institute of Peace et vice-présidente du conseil de la Fondation de la conférence de Munich sur la sécurité

@EIB

Vera
Songwe

Présidente et fondatrice de la Liquidity and Sustainability Facility et chercheuse senior non résidente au programme Économie mondiale et développement de Brookings

@EIB

Marcos
Prado
Troyjo

Membre émérite du Hoffmann Global Institute for Business and Society de l’INSEAD et ancien vice-ministre brésilien de l’économie

@EIB

José
Viñals

Conseiller stratégique spécial et ancien président du groupe Standard Chartered

Ressources utiles

En savoir plus sur les politiques de BEI Monde.

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    Dans cette deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI maintiendra le cap en matière d’objectifs climatiques à l’horizon 2030, en soutenant les priorités de l’UE et en simplifiant les processus.

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