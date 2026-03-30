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Conseil consultatif sur le climat et l’environnement

Des orientations pour l’action du Groupe Banque européenne d’investissement en matière de climat et d’environnement

Une boussole pour l’action environnementale

Le Conseil consultatif sur le climat et l’environnement réunit des figures de proue issues d’organisations internationales, d’universités, d’organismes sans but lucratif et d’entreprises industrielles pour des échanges de vues sur des questions liées aux changements climatiques et à la durabilité environnementale. Il aide à orienter les actions de la Banque européenne d’investissement à l’appui du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris.

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Nos membres

Les membres du Conseil consultatif sur le climat et l’environnement

Christine Lagarde, president of the European Central Bank
CEAC chairwoman Christine Lagarde
Christine Lagarde, president of the European Central Bank
©EIB

Christine
Lagarde
(présidente)

Présidente de la Banque centrale européenne

Jos Delbeke, professor at the European Institute in Florence and Katolieke Universiteit in Leuven
CEAC member Jos Delbeke
Jos Delbeke, professor at the European Institute in Florence and Katolieke Universiteit in Leuven
©EIB

Jos
Delbeke

Professeur à l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence et à l’Université catholique de Leuven (KUL)

Connie Hedegaard, Chairman of the Board, KR Foundation, former European Commissioner for Climate Action
CEAC member Connie Hedegaard
Connie Hedegaard, Chairman of the Board, KR Foundation, former European Commissioner for Climate Action
©EIB

Connie
Hedegaard

Présidente du conseil d’administration de la Fondation KR et ancienne commissaire européenne à l’action pour le climat

Prof. Dr. Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, member of the Supervisory Boards of four European Industrial Companies, two as Chair
CEAC member Prof. Dr. Ing. Heinz Jörg Fuhrmann
Prof. Dr. Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, member of the Supervisory Boards of four European Industrial Companies, two as Chair
©EIB

Heinz
Jörg
Fuhrmann

Membre du conseil de surveillance de quatre entreprises industrielles européennes, et président de deux d’entre elles

Marcin Korolec, former COP19 president and former environment minister of Poland
CEAC member Marcin Korolec
Marcin Korolec, former COP19 president and former environment minister of Poland
©EIB

Marcin
Korolec

Ancien président de la COP19 et ancien ministre polonais de l’environnement

Musonda Mumba, Secretary General of the Convention on Wetlands
CEAC member Musonda Mumba
Musonda Mumba, Secretary General of the Convention on Wetlands
©EIB

Musonda
Mumba

Secrétaire générale de la Convention de Ramsar sur les zones humides

Damilola Ogunbiyi, CEO and Special Representative of the UN Secretary-General for Sustainable Energy for All
CEAC member Damilola Ogunbiyi
Damilola Ogunbiyi, CEO and Special Representative of the UN Secretary-General for Sustainable Energy for All
©EIB

Damilola
Ogunbiyi

Directrice générale et représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour l’initiative « Énergie durable pour tous » 

Dr. Bertrand Piccard, Chairman of the Solar Impulse Foundation
CEAC member Dr. Bertrand Piccard
Dr. Bertrand Piccard, Chairman of the Solar Impulse Foundation
©EIB

Bertrand
Piccard

Président de la Fondation Solar Impulse

Professor Dr. Johan Rockström, Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research
CEAC member Professor Dr. Johan Rockström
Professor Dr. Johan Rockström, Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research
©EIB

Johan
Rockström

Directeur de l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique (PIK)

Francesco Starace, Partner at EQT Group, Former CEO at Enel
CEAC member Francesco Starace
Francesco Starace, Partner at EQT Group, Former CEO at Enel
©EIB

Francesco
Starace

Associé chez EQT et ancien PDG du groupe Enel

Helena Viñes Fiestas, chair of the EU Platform on Sustainable Finance
CEAC member Helena Viñes Fiestas
Helena Viñes Fiestas, chair of the EU Platform on Sustainable Finance
©EIB

Helena
Viñes
Fiestas

Présidente de la plateforme de l’UE sur la finance durable

Jerry Kavan on Unsplash

À LA UNE

Une feuille de route pour un avenir plus vert

One of the Climate and Environment Advisory Council’s main objectives is to ensure that the European Investment Bank Group is meeting the goals charted out in our Climate Bank Roadmap Phase 2.

En savoir plus  

Ressources utiles

Découvrez les politiques de la Banque européenne d’investissement en matière de climat et d’environnement.

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    Le Groupe BEI met en place un conseil consultatif sur le climat et l’environnement

    Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a mis en place un conseil consultatif sur le climat et l’environnement. Il sera chargé de fournir une expertise et des conseils indépendants sur les activités que le Groupe BEI mène pour concrétiser ses ambitions en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale.

    Institutional Climat Ambroise FAYOLLE Action en faveur du climat Le Comité de direction Climat et environnement

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