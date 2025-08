La Turquie et la BEI

La BEI accompagne le développement du pays depuis le milieu des années 60.

Nous y soutenons principalement des infrastructures essentielles de transport et d’aménagement urbain, l’environnement et l’agriculture, ainsi que, par l’intermédiaire de nos partenaires locaux, l’accès des petites entreprises aux financements. Les prêts de la BEI appuient aussi d’autres secteurs essentiels de l’économie turque, tels que la recherche-développement, l’industrie et l’action pour le climat, qui jouent tous un rôle crucial dans la modernisation et la croissance économique du pays.

Les projets d’infrastructure financés grâce aux mécanismes de la BEI ont bénéficié d’une assistance technique à leur préparation et à leur mise en œuvre financée par l’UE.