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BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
24/09/2021 : 500 000 000 €
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17/06/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 2
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 janvier 2020
Statut
Référence
Signé | 24/09/2021
20190715
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
OERSTED A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1491 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the construction and operation of two offshore wind farms with a total capacity of 752MW in the Dutch part of the North Sea.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the EIB energy-sector lending related to the transversal objective of financing renewable energy sources and climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, amended by Directive 2014/52/EU), where the national authorities have to decide whether an EIA is needed. In this case a full environmental impact assessment was commissioned by the Ministries of Economic Affairs and of Infrastructure and the Environment. Details of the authorisation process and its compliance with the relevant EU directives, as applicable, will also be assessed during appraisal.

Given that the concession is awarded following a due public procurement process in line with Directives 2014/23/EU and 2014/25/EU, the promoter is not enjoying special and exclusive rights. The bank will verify at appraisal whether the promoter is subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 2
Date de publication
17 Jun 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130718833
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190715
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 3
Date de publication
17 Jun 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130730029
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190715
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM - Milieueffectrapport (MER) - Addendum part 1
Date de publication
17 Jun 2020
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130730129
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190715
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Date de publication
19 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129055604
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190715
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165082120
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190715
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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