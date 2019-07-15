BORSSELE 1 AND 2 OFFSHORE WIND FARM

Fiche récapitulative
The project will finance the construction and operation of two offshore wind farms with a total capacity of 752MW in the Dutch part of the North Sea.
The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the EIB energy-sector lending related to the transversal objective of financing renewable energy sources and climate action.
By virtue of its technical characteristics the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, amended by Directive 2014/52/EU), where the national authorities have to decide whether an EIA is needed. In this case a full environmental impact assessment was commissioned by the Ministries of Economic Affairs and of Infrastructure and the Environment. Details of the authorisation process and its compliance with the relevant EU directives, as applicable, will also be assessed during appraisal.
Given that the concession is awarded following a due public procurement process in line with Directives 2014/23/EU and 2014/25/EU, the promoter is not enjoying special and exclusive rights. The bank will verify at appraisal whether the promoter is subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.