La BEI a signé un accord de prêt de 500 millions d’EUR avec Ørsted A/S, dans le but d’aider l’entreprise à tenir ses engagements en matière d’énergies renouvelables.

Parmi les initiatives et les dépenses en capital entreprises par Ørsted, les parcs éoliens Borssele 1 et 2 bénéficieront d’une promesse de financement à long terme.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 500 millions d’EUR en faveur d’Ørsted A/S destiné à financer son programme élargi de dépenses en capital portant sur des projets d’énergies renouvelables et l’achèvement des parcs éoliens Borssele 1 et 2 au large des côtes néerlandaises, au moyen d’un engagement à long terme.

« Nous sommes très heureux de l’engagement de la BEI et du solide soutien qu’elle apporte aux investissements d’Ørsted dans les parcs éoliens Borssele 1 et 2 et aux énergies renouvelables en général. Grâce à ce prêt, Ørsted a obtenu un financement à long terme pour le projet, qui est un facteur clé pour la concrétisation de son ambition, à savoir devenir la chef de file mondiale de l’énergie verte », a déclaré Kasper Kiim Jensen, vice-président et directeur du service Trésorerie et Planification du capital chez Ørsted.

« La BEI a une longue histoire en matière de financement de l’énergie éolienne, depuis la recherche et le développement technologique jusqu’aux éoliennes, en passant par certains des plus grands parcs éoliens d’Europe, contribuant à terme à faire baisser les prix de l’énergie éolienne », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « L’énergie renouvelable continuera de gagner en importance au fur et à mesure que nous avancerons sur le chemin de la décarbonation complète. La BEI reste déterminée à appuyer cette transition et se réjouit d’aider Ørsted à jouer son rôle sur ce plan grâce à ses financements. »

Les parcs éoliens Borssele, d’une puissance de 752 MW, sont équipés de 94 éoliennes ; grâce à des câbles d’interconnexion, l’énergie qui y est produite est transportée vers une sous-station en mer puis vers le réseau via une ligne à haute tension que la BEI a précédemment contribué à financer avec le gestionnaire de réseau de transport TenneT.

Informations générales

La BEI ayant pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de ses parts –, elle est donc en mesure de proposer des prêts extrêmement bon marché sur le marché des capitaux. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme à l’appui d’investissements solides qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2020, la BEI a prêté environ 1,9 milliard d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

La vision d’Ørsted est celle d’un monde fonctionnant uniquement grâce à de l’énergie verte. Ørsted conçoit, construit et exploite des parcs éoliens en mer et sur terre, des parcs solaires, des installations de stockage d’énergie ainsi que des centrales bioénergétiques, et fournit des produits énergétiques à ses clients. Ørsted se classe en tête de l’indice 2021 de Corporate Knights qui reprend les 100 entreprises les plus durables au monde et figure sur la liste Climate Change A de CDP comme chef de file mondial de l’action climatique. Basée au Danemark, Ørsted emploie 6 472 personnes. Les actions d’Ørsted sont cotées à la Bourse de Copenhague (Nasdaq). En 2020, le chiffre d’affaires du groupe s’élevait à 52,6 milliards de DKK (7,1 milliards d’EUR).