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MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 125 000 000 €
Énergie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
21/07/2020 : 125 000 000 €
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17/03/2020 - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
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Grèce : la BEI soutient la centrale électrique de 826 MW construite par Mytilineos aux fins de la transition énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
19 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 21/07/2020
20190291
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
METLEN ENERGY & METALS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 322 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the construction of a new natural gas-fired combined-cycle gas turbine (CCGT) power plant at Agios Nikolaos, Viotias.

The new CCGT power plant will have a nominal capacity of 826MW.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An Environmental Impact Assessment (EIA) has been completed for the plant and the Environmental Permits have been approved by the Competent Authorities. The promoter has indicated that no E&S issues or concerns have arisen during public consultation period. Emissions from the plant will be in line with the relevant EU directive requirements.

The promoter is an operator in the private sector in the sense of the EIB's Guide to Procurement. The project will be implemented by the promoter's Engineering, Procurement, Construction (EPC) business unit. The main equipment supply has been competitively tendered and has been awarded to a leading equipment supplier.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
Date de publication
11 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123775676
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Προδιαγραφές Λειτουργίας
Date de publication
17 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139634883
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Διοικητικές Αποφάσεις
Date de publication
19 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139876352
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Μοντέλο Διασποράς Αερίων Εκπομπών
Date de publication
17 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139635373
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Μελέτη Περιβάλλοντος
Date de publication
17 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139595623
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Άδεια Παραγωγής 826 MW
Date de publication
17 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139624964
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Date de publication
17 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139630519
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Βασική Έκθεση
Date de publication
17 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139636437
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ)
Date de publication
17 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139627118
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - Τεχνική Έκθεση, Υδρογεωλογικές Συνθήκες Πηγαδιού SA0
Date de publication
17 Mar 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139629532
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Date de publication
4 Sep 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144241779
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Date de publication
4 Sep 2021
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144243905
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190291
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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scoreboard - MYTILINEOS SA - AGIOS NIKOLAOS POWER PLANT
Date de publication
17 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
127082321
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190291
Dernière mise à jour
17 Mar 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Grèce
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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