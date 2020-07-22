© Mytilineos

La BEI finance ce projet de 322 millions d’EUR à hauteur de 125 millions d’EUR.

Face à la fermeture de toutes les centrales au lignite en Grèce, la sécurité de l’approvisionnement en énergie est une question essentielle.

Cet investissement apporte une flexibilité de la production qui contribuera à l’accroissement de la part des énergies renouvelables intermittentes sur le réseau électrique grec.

Le projet est soutenu par l’Union européenne dans le cadre de la garantie au titre du FEIS.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a décidé de soutenir la construction, par Mytilineos S.A., d’une nouvelle centrale électrique en Grèce.

Cette nouvelle centrale à turbine à gaz à cycle combiné (TGCC) de 826 MW implantée à Agios Nikolaos permettra d’utiliser plus largement les sources renouvelables d’énergie dans le pays et de supprimer progressivement la production d’électricité à partir de lignite en Grèce d’ici à 2023, tout en satisfaisant la demande d’énergie à long terme.

« Ce premier prêt BEI jamais accordé à Mytilineos nourrit la vision que la centrale d’Agios Nikolaos contribue à un avenir énergétique plus propre pour la Grèce et consacre son importance. Ce nouveau prêt à long terme de la BEI illustre comment la banque de l’UE soutient les investissements vecteurs de transformation dans ce pays », a déclaré Evangelos Mytilineos, président-directeur général de Mytilineos SA.

« La Banque européenne d’investissement dispose d’un savoir-faire technique et financier unique dans le secteur de l’énergie et est un partenaire précieux pour permettre à la Grèce de réaliser ses objectifs en matière de climat et de délaisser l’utilisation du lignite d’ici à 2028. Nous sommes heureux que la BEI reconnaisse l’importance de l’appui à la transition énergétique en Grèce et qu’elle soutienne la nouvelle installation d’Agios Nikolaos », a ajouté Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« La Banque européenne d'investissement soutient la transition énergétique en Grèce. Dans le cadre de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie, approuvée en 2019, la Banque s’est engagée à soutenir une réserve de projets liés au gaz déjà en cours d’instruction, avant de passer à des prêts exclusivement consacrés aux énergies renouvelables à compter de 2021. C’est la raison pour laquelle la BEI se félicite de fournir 125 millions d’EUR à Mytilineos S.A. pour soutenir la sécurité énergétique en Grèce. La Banque se réjouit d’œuvrer à l’avenir avec Mytilineos et d’autres grands promoteurs de projets énergétiques pour appuyer de futurs investissements dans les énergies propres dans toute la Grèce », a commenté Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations de prêt en Grèce.

Soutien financier de l’Europe

La BEI va octroyer un prêt de 125 millions d’EUR sur 8 ans pour financer la construction et le raccordement au réseau de la nouvelle centrale ; représentant un budget de 322 millions d’EUR, elle sera implantée sur le site industriel et centre de production d’énergie existant d’Agios Nikolaos Viotias, sur le golfe de Corinthe, au centre de la Grèce.

Ce prêt de la BEI bénéficie de la garantie de l’Union européenne au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Un investissement crucial face à la fermeture des centrales au lignite et au développement des énergies renouvelables en Grèce

Une fois opérationnelle, la nouvelle centrale à TGCC de 826 MW, alimentée au gaz naturel, contribuera à garantir une capacité de production suffisante pour soutenir l’arrêt de toutes les centrales au lignite en Grèce d’ici à 2023 – à l’exception d’une seule. Le lignite représente actuellement 4 GW de production d’électricité en Grèce, soit 22 % de la capacité totale du pays.

La centrale d’Agios Nikolaos offrira également une certaine souplesse pour permettre une utilisation accrue de l’énergie éolienne et solaire intermittente à l’avenir et favoriser une interconnexion renforcée du réseau électrique entre la Grèce continentale et les îles.

Dotée de la toute dernière technologie TGCC, cette nouvelle centrale sera la plus efficace du pays. Le nouvel investissement de Mytilineos S.A. contribuera également à diversifier la production d’électricité en Grèce et à renforcer la concurrence dans le secteur de l’énergie.

Suivi environnemental et consultation publique

Le promoteur du projet suivra les incidences de l’installation sur l’environnement lors de la construction et de la mise en service. Il s’agira notamment d’assurer le suivi spécialisé de la faune aquatique du golfe de Corinthe, proche du site.

Avant que le projet ne reçoive l’aval de l’État, une consultation publique détaillée a été menée auprès des autorités régionales, de la population locale et des parties prenantes. Ce projet n’a donné lieu à aucun avis défavorable de la part des parties prenantes ou intéressées.

Examen de l’activité de prêt de la BEI pour le secteur de l’énergie

La nouvelle centrale électrique d’Agios Nikolaos devrait générer des émissions de carbone de 320 gCO 2 /kWh, en valeur absolue.

Ce chiffre est conforme à la norme de performance en matière d’émissions de la Banque européenne d’investissement (550 gCO 2 /kWh) en vigueur au moment de l’approbation du projet.

Depuis que le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le projet, la Banque a introduit une nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie qui mettra un terme, d’ici à la fin de 2021, au financement de projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation.