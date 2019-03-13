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DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 130 000 000 €
Déchets solides : 130 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2019 : 130 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 mai 2019
Statut
Référence
À l'examen | 13/03/2019
20180889
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
DERICHEBOURG SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 270 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Le projet prévoit le financement du programme d'investissement pluriannuel du groupe avec pour objectif le renforcement du rendement de ses activités de recyclage.

L'objectif du projet est de contribuer à la récupération des matières secondaires afin d'atteindre un meilleur rendement du taux de recyclage conformément aux Directives Européennes et à la législation nationale.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Au niveau national, le projet rentre dans le cadre réglementaire favorisant l'économie circulaire en général et l'énergie durable: Grenelle environnement, plan déchets en 2014, Loi sur La Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV). Cette dernière, adoptée en 2015. Les principaux impacts environnementaux du projet sont le bruit, les odeurs et les polluants atmosphériques lors de la collecte des déchets et de l'exploitation des stations de recyclage. Comme l'exigent les différentes autorisations respectives, ces risques seront traités par des mesures d'atténuation spécifiques et plus généralement par l'utilisation obligatoire des "Meilleures techniques disponibles" (MTD) pour ces équipements. Enfin, les missions de surveillance et de contrôle des polluants doivent être conformes aux normes de l'industrie.

La BEI a conclu que le promoteur était une société privée non soumise aux règles de l'UE en matière de marchés publics ou de concessions. Toutefois, si, après l'évaluation du projet, la BEI devait conclure que le promoteur était finalement soumis à la législation de l'UE en matière de passation des marchés publics Directives 2014/23/EU / 2014/24/UE ou 2004/18/CE, le cas échéant, la Banque demanderait alors au promoteur de veiller à ce que les contrats pour la mise en oeuvre du projet ont été / seront soumis conformément à la législation applicable en matière de passation des marchés de l'UE Directive 2014/23/UE / 2014/24/UE ou 2004/18/CE, le cas échéant, ainsi que la Directive 89/665/CEE, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union Européenne, avec la publication des avis d'appels d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, en tant que de besoin.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Date de publication
27 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90025623
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180889
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190021957
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180889
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - DERICHEBOURG RECYCLAGE&ECONOMIE CIRCULAIRE
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122900175
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180889
Dernière mise à jour
14 Sep 2019
Secteur(s)
Déchets solides
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Derichebourg obtient un financement de 130 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement dans le cadre du Plan Juncker
Derichebourg Recyclage&Economie Circulaire
©Derichebourg

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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