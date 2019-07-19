© Derichebourg

Derichebourg annonce avoir signé ce jour un contrat de prêt de 130 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement, destiné à contribuer au financement à long terme d’un programme pluriannuel d’investissements en France dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire. Les investissements de ce programme pluriannuel concerneront principalement l’amélioration des taux de valorisation des matières traitées, l’adaptation des broyeurs aux meilleures techniques disponibles (en matière de traitement des eaux, captation des fumées, protection contre le bruit), et la réduction de la consommation d’énergies fossiles (camions et engins de manutention).

Le prêt accordé par la BEI s’inscrit dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le cœur du Plan d’Investissement pour l’Europe, aussi appelé « Plan Juncker ». Il traduit la volonté de la banque de l’Union Européenne de renforcer davantage encore ses financements en faveur de la transition énergétique. Il s’agit en outre du premier prêt accordé en France à une entreprise dans le domaine de l’économie circulaire qui est désormais une priorité de la BEI comme en témoigne la signature le 18 juillet d’un programme de 10 milliards d’euros de crédit destiné à financer l’économie circulaire dans l’Union européenne, en partenariat avec cinq banques nationales de développement européennes (Caisse des dépôts, KfW, BGK, CDP, ICO).

Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a déclaré: « Je me réjouis de la signature de cet accord, car c’est une étape supplémentaire vers une Europe plus durable. Grâce au Plan Juncker, l’entreprise Derichebourg pourra développer un programme de financements destiné à améliorer ses services dans le domaine du recyclage et de l’économie circulaire. C’est une première en France ! »

« Cette première opération de financement d’un acteur privé majeur dans le domaine du recyclage est doublement importante à nos yeux, a souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement. Elle s’inscrit dans notre volonté de renforcer l’action climatique de la banque de l’UE tout en permettant à un leader industriel européen, le groupe Derichebourg, d’accroître sa compétitivité ».

« Nos métiers sont amenés à évoluer dans les années à venir : davantage de demande sociétale de recyclage et d’économie circulaire, mais aussi davantage de contraintes pour les opérateurs issus des nouvelles réglementations traduisant cette demande, ce qui nécessite des investissements pour s’adapter, et demeurer à la pointe de la technologie. La maturité des prêts proposés par la Banque européenne d’investissement répond bien à cette problématique », a déclaré Daniel Derichebourg, Président directeur général du groupe Derichebourg.

Un appui de 10 milliards d’EUR à l’économie circulaire dans l’UE