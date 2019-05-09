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RTBF MEDIA SQUARE

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 60 000 000 €
Télécom : 60 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 60 000 000 €
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Date de publication
9 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20180267
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RTBF MEDIA SQUARE
RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 157 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in the construction of media - production, studios, information and communication technologies (ICT) - and office facilities by the Radio-Television Belge de la Communauté Francaise de Belgique (RTBF), a public sector organism in charge of public television (TV) and radio broadcasting for the French-speaking community of Belgium (around 4 million people). The new infrastructure, called "Media Square", will also be a key component of a wider urban regeneration plan for the Reyers area of Brussels. The project twill be implemented over the 2019-2022 period.

The project takes advantage of digitalisation that has led to a convergence of media platforms. Patterns of production and distribution have evolved and require overcoming the silo mentality, which is difficult to achieve in the current site with its structural deficiencies. The deployment of cutting-edge digital technologies will foster cost efficient transmedia productions and the ability to distribute content quickly across multiple platforms and formats.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation will support the construction of a new building and equipment for public Media production (radio and TV) in urban area. In comparison with the current old building that will be demolished after the move, the energy performance will be significantly improved and will help mitigate climate change. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU) will be further examined during the appraisal. The Bank will also assess the promoters' environmental management capacity to properly apply the European Union Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU, as the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RTBF MEDIA SQUARE
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83367905
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Environnement sonore et vibratoire
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122808739
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Flore et Faune
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122820986
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Table des matières de l'Etude d'Incidence
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122820987
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Mobilité
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122826979
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Energie
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122822270
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Urbanisme, Amenagement du Territoire, Patrimoine & Paysage
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122828916
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Table des matières
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122830809
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Présentation du site et du projet
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122809453
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Domaine social et Economique
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122823331
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Chantier
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122821889
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Interactions au niveau des recommandations et des alternatives / variantes
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122825082
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Synthèse des recommandations et conclusions
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122827318
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Qualité de l'air
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122830914
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Sol et eaux de surface
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122825117
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
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Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Incidence - Etre Humain
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122829858
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
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Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Microclimat
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122826980
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Résumé non technique - RTBF MEDIA SQUARE
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122824609
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - RTBF MEDIA SQUARE - Etude d'Indidence - Déchets
Date de publication
12 Sep 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122830501
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180267
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
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