RTBF MEDIA SQUARE

This operation will support the construction of a new building and equipment for public Media production (radio and TV) in urban area. In comparison with the current old building that will be demolished after the move, the energy performance will be significantly improved and will help mitigate climate change. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings- recast (2010/31/EU) will be further examined during the appraisal. The Bank will also assess the promoters' environmental management capacity to properly apply the European Union Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU, as the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development.