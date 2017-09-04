Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL

Signature(s)

Montant
265 549 200,29 €
Pays
Secteur(s)
Colombie : 265 549 200,29 €
Transports : 265 549 200,29 €
Date(s) de signature
8/05/2023 : 45 302 165,45 €
6/08/2018 : 48 514 251,06 €
1/12/2025 : 171 732 783,78 €
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
Related sub-project
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - METRO LINE 1

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 06/08/2018
20170904
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
METRO DE BOGOTA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 480 million (EUR 410 million)
USD 5789 million (EUR 4945 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the reorganisation and improvement of the public transport network in Bogotá, the capital city of Colombia, structured under a framework loan with the major scheme being the construction of the first metro line in Bogotá, comprising a 24-km long elevated metro with 15 stations, a depot and 23 metro trains.

The project will improve travel times in the area, reduce traffic congestion and increase the connectivity and mobility in the city of Bogota.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have a positive environmental impact when in operation, as private car drivers will shift to public transport use, reducing fuel consumption and transport-related pollutants emissions.

The procurement method and procedures have not yet been finalised. The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Impactos, Riesgos y Sociales
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86190068
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL
Date de publication
11 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84201272
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) - Introducción
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86163373
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Resumen Ejectivo - Estudio de Impacto Ambiental y Social
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86190067
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Marco Legal e Institucional
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86185850
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Descripcion del Proyecto
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86167131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) - Conclusiones
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86188148
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Participación Social
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86164349
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Gestión Ambiental y Social
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86185439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Linea Base – Medio Socioeconómico
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86187745
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Linea Base – Medio Abiótico
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86175869
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Linea Base – Medio Biótico
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86185438
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Análisis de Alternativas
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86176073
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – Linea Base – Area de Influencia
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86187744
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - METRO LINE 1 - Estudios ambientales y sociales
Date de publication
2 Jan 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
216969527
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170904
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Colombie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Related sub-project
BOGOTA SUSTAINABLE TRANSPORT FL - METRO LINE 1

