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ENGIE FRANCE RESEAUX

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 250 000 000 €
Énergie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
16/01/2019 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
31 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 16/01/2019
20160632
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENGIE FRANCE RESEAUX
ENGIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 360 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the rehabilitation of the district heating and cooling networks and optimisation of heat/cooling-generation facilities.

The project will consist of the refurbishment of heat distribution pipes and the extension of pipeline networks to new customers as well as of building new renewable heat/cooling-generation capacity. Some sub-projects are within the Paris district heating system operated by Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) for which the Bank has already financed two operations. Other sub-projects implemented by Climespace consist of a new cooling plant, piping and new connections to customers to be implemented in the Paris region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The district heating/cooling networks provide reliable, convenient and efficient heating/cooling to consumers and keep air pollution emissions related to the production of heat out of living areas. They are also well adapted to utilising low-cost heat from co-generation plants at present and waste-to-energy facilities as well as renewable energy from biomass and geothermal resources in the future. The main negative impact from such investments usually comes from construction works, so is temporary and expected to be mitigated in line with national legislation. Due to its technical characteristics, the project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, leaving it to the national competent authority to determine whether an environmental impact assessment is required according to criteria defined in Annex III of the directive. Environmental and social impact will be assessed by the Bank, but EIAs have not been required by the competent authorities. The project will not have any impact on sites of nature conservation.

The Bank will require the promoters to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Etude d'Impact - Demande d'autorisation d'exploiter Chaufferie de Sevran
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77021587
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - etude d'Impact - Demande d'autorisation d'exploiter Chaufferie "Fort de l'Est" à Saint-Denis
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77016809
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Etude d'Impact - Demande d'autorisation d'exploiter Unité de valorisation énergétique et de distribution de chaleur de Massy
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77030501
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Etude d'impact - Gîte géothermique d'Arcueil - Gentilly
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77021052
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Demande d'autorisation de recherche d'un gîte géothermique et d'ouverture de travaux de forage au Dogger à Rosny-sous-Bois
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77024009
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Porter a Connaissance - Article R512-33 du code de l'environnement - Chaufferie de Dammarie-les-Lys
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77023802
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGIE FRANCE RESEAUX
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73844197
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Demande d'authorisation d'exploiter - Chaufferie "Les Roses" à Bagnolet
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77031241
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Réalisation d'une opération de géothermie au Dogger à Ivry-sur-Seine
Date de publication
16 Jul 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77024450
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Dossier d'enregistrement
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135880183
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - ENGIE FRANCE RESEAUX - Dossier de demande d'authorisation d'exploiter
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135870483
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Environmental and Social Completion Sheet - ENGIE FRANCE RESEAUX
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134876083
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160632
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
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