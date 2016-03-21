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GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 450 000 000 €
Énergie : 450 000 000 €
Date(s) de signature
3/07/2017 : 36 500 000 €
3/07/2017 : 413 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 novembre 2016
Statut
Référence
Signé | 06/07/2017
20160321
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
GAS NATURAL SDG SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 1008 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments to support the development of new wind farms in the Canary Islands and to modernise electricity distribution infrastructure throughout Spain during the 2016-2019 period

The operation includes several onshore windfarms of different sizes with a cumulated capacity close to 50MW in the Canary Islands as well as improvements to the electricity distribution investments in networks in terms of operational efficiency, higher quality standards and number of system users.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico « Piletas I »
Date de publication
25 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75289067
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Triquivijate
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74557404
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico La Sal III
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74556867
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico La Sal
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74565377
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental –Línea Aėrea MT 15 KV CSP707
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74427886
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Montaña Perros
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74550969
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Vientos del Roque
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74557018
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Haría
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74549168
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico La Vaquería
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74561422
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Fuerteventura Renovable II
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74557976
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental – Parque eólico Doramas
Date de publication
27 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74566460
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Environmental Permit
Date de publication
28 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69169290
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Estudio de Impacto Ambiental - Parque eólico Balcón de Balos
Date de publication
28 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75291282
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74546042
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Environmental and Social Completion Sheet - GNF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
180643459
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160321
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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