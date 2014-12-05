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PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 3

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
5/03/2015 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 05/03/2015
20140363
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK RAILWAY MODERNISATION E59 PHASE 3
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 383 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the modernisation of approximately 71km of mainline track between Czempin and Rawicz, which is part of the Poznan – Wroclaw line and of the European Rail Corridor E59. The section is located on the core TEN-T rail network.

The modernisation will entail replacing the track bed, track, structures and catenary, largely along the existing alignment, together with improvements to the power supply, signalling, telecoms and stations. The project will help prepare the section of line for future installation of the European Railway Traffic Management System (ERTMS), scheduled as part of the Polish National ERTMS Deployment Plan for implementation within the next ten years. The project will complement existing EIB operations, PLK Railway Modernization E59 Phase 1 (CA/11/273) and PLK Railway Modernization E59 Phase 2 (CA/12/411). The promoter intends to submit an application to co-finance the project under the Connecting Europe Facility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) and has been screened in by the competent authority. The EIA is to be analysed during the appraisal. The project’s potential impact on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant directives. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - NTS of the EIA for PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 3
Date de publication
16 Dec 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56506830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140363
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - NTS of EIA for modication PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 3
Date de publication
16 Dec 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56506831
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140363
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EIA-project modification PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 3
Date de publication
16 Dec 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56504664
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140363
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EIA for PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 3 2011
Date de publication
16 Dec 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56505146
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140363
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 3
Date de publication
30 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65488492
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140363
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 3
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255825710
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140363
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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