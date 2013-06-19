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WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV

Signature(s)

Montant
240 569 669 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 240 569 669 €
Aménagement urbain : 38 491 147,04 €
Infrastructure composite : 60 142 417,25 €
Industrie : 141 936 104,71 €
Date(s) de signature
8/07/2014 : 38 491 147,04 €
8/07/2014 : 60 142 417,25 €
8/07/2014 : 141 936 104,71 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 février 2014
Statut
Référence
Signé | 08/07/2014
20130619
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 1000 million (EUR 239 million)
PLN 2000 million (EUR 479 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers small, medium and large investment schemes in the fields of transport and local road modernisation, health and education, cultural heritage, landscaping, green spaces and public buildings rehabilitation and construction in the City of Warsaw.

The project will be covered by a Framework Loan comprising schemes within eight different sectors with road transport and street modernisation projects covering around 60% of the total project cost. The rest is a mix of projects with health, environmental protection, and education as the most prominent.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may fall under Annex I or II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Date de publication
23 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53795872
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130619
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Date de publication
27 Aug 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54265017
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130619
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV - Czerniakowskiej
Date de publication
16 May 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54877762
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130619
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SWARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV - Swietokrzyskiej
Date de publication
16 May 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54880637
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130619
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV - Nowolazurowa
Date de publication
16 May 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54912061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130619
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARSAW SIEKIERKOWSKA RTE EXTENSION (FL2013-0619) - Siekierkowska
Date de publication
16 May 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54927122
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130619
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV - Wawer Tunnel
Date de publication
16 May 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55578192
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130619
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE IV
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
145081353
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130619
Secteur(s)
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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