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S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)

Signature(s)

Montant
788 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 788 000 000 €
Transports : 788 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2013 : 788 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 17/12/2013
20120672
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
MINISTRY OF TRANSPORT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 3000 million (EUR 731 million)
PLN 7800 million (EUR 1900 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of 185 km of the S7 expressway, in seven non-continuous sections from Gdansk via Warsaw to Krakow.

The project is located in a Convergence region and is therefore eligible under Article 309(a). The northern sections of S7 are already included in the TEN-T and the southern sections are proposed for inclusion in the TEN-T network as part of the ongoing Revision Guidelines to be approved by the Council and Parliament. The project is therefore also eligible under Article 309 (c) of the EC treaty. The project is expected to benefit from grant finance under the Operational Program Infrastructure and Environment in the next financing perspective. The consistency of the project with the policy for lending to the transport sector (Decision CA/452/11) depends on its economic profitability and will be confirmed during appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves road construction largely in a rural environment. The various sections all fall under Annex I of EIA Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. The project sections cross four different regions and have been subject to multiple environmental procedures. The project may also impact several Natura 2000 areas. Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The investments are included in the National Road Construction Program and the current Operational Program Infrastructure and Environment both of which were subject to a form of strategic environmental assessment. The procedures and outcomes of the environmental and social assessment are to be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Ostroda Bypass DK16
Date de publication
16 Jul 2013
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218469
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Checiny-Jedrzejow
Date de publication
16 Jul 2013
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218470
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49619265
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Nidzica - Napierki
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219821
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Olsztyn-Olsztynek
Date de publication
16 Jul 2013
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220278
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Orońsko, Szydłowiec and Jastrząb
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221648
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Miłomłyn-Olsztynek
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222736
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Radom Bypass (stage I, II)
Date de publication
16 Jul 2013
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221342
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Chęciny to Jędrzejów
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218764
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Voiv.border - Skażrysko-Kamienna
Date de publication
16 Jul 2013
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220185
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Olsztyn - Olsztynek
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220690
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Miłomłyn-Olsztynek
Date de publication
10 Sep 2013
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219592
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Jędrzejów–Świętokrzyskie Voivodeship & Małopolskie Voivodeship
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220139
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Jedrzejów-voiv.border
Date de publication
16 Jul 2013
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220380
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Igolomska-Botewa
Date de publication
16 Jul 2013
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221753
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Nidzica-Napierki
Date de publication
16 Jul 2013
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221754
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Młodocin Mniejszy – Krogulcza Sucha – Orońsko
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219475
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Ostróda bypass
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Bieżanów junction to the Igołomska–Ptaszyckiego junction
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219474
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Radom and Szydłowiec
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220186
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143344332
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120672
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche récapitulative
S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)
Fiche technique
S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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