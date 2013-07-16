S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW)

The project is located in a Convergence region and is therefore eligible under Article 309(a). The northern sections of S7 are already included in the TEN-T and the southern sections are proposed for inclusion in the TEN-T network as part of the ongoing Revision Guidelines to be approved by the Council and Parliament. The project is therefore also eligible under Article 309 (c) of the EC treaty. The project is expected to benefit from grant finance under the Operational Program Infrastructure and Environment in the next financing perspective. The consistency of the project with the policy for lending to the transport sector (Decision CA/452/11) depends on its economic profitability and will be confirmed during appraisal.