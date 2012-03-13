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PROGRAMME COLLEGES COMPETENCES ET EMPLOIS JEUNES

Signature(s)

Montant
677 560 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 677 560 000 €
Éducation : 677 560 000 €
Date(s) de signature
16/12/2016 : 30 000 000 €
9/12/2016 : 65 000 000 €
10/02/2017 : 70 000 000 €
17/05/2017 : 70 000 000 €
13/03/2017 : 70 000 000 €
23/06/2014 : 72 560 000 €
23/12/2014 : 100 000 000 €
23/06/2014 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 janvier 2014
Statut
Référence
Signé | 23/06/2014
20120313
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROGRAMME COLLEGES COMPETENCES ET EMPLOIS JEUNES
Départements
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 678 million
EUR 2000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme d'investissement de construction ou de rénovation de collèges de plusieurs Départements français avec volet efficacité énergétique. Ce programme pourra être réalisé avec intermédiation bancaire ou sous forme de prêts directs aux Départements.

Ce projet aura un impact sur la préparation des collégiens aux futures études supérieures et à l'emploi ; ainsi que sur l'intégration sociale des établissements situés dans des départements moins développés.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet porte sur la construction de nouveaux bâtiments ainsi que sur l'agrandissement et la rénovation d'établissements d'enseignement secondaire inférieur existants, en d'autres termes des collèges. La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d'une EIE (en vertu de l'annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés suivies par le promoteur doivent être conformes aux directives européennes en matière de passation des marchés (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiées par le règlement 1874/2004). Ces procédures seront analysées au cours de l'instruction.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROGRAMME COLLEGES COMPETENCES ET EMPLOIS JEUNES
Date de publication
3 Jun 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53080023
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120313
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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