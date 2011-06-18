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LV WATSAN - MWANZA

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tanzanie : 45 000 000 €
Eau, assainissement : 45 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2013 : 45 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 23/12/2013
20110618
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LV WATSAN - MWANZA
The United Republic of Tanzania - Ministry of Water.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 105 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project entails the extension and upgrading of water supply and sanitation in Mwanza and satellite towns, including peri-urban sanitation, as well as the towns of Musoma and Bukoba.

To increase the coverage of water supply and sanitation services in lake side communities and protect the shared resource, Lake Victoria. The project supports the fulfilment of the Millennium Development Goals and Integrated Resources Management, key aspects of the EIB and EC water policy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project will promote increased coverage of water, wastewater and sanitation services to urban and peri-urban populations in Mwanza, its satellites, and Bukoba and Musoma. In particular, a sanitation programme will be rolled out in Mwanza with local authority, NGO and community involvement. Capacity building and public awareness campaigns will form an essential part of the design of the project. The region around Lake Victoria has been suffering from reduced rainfall and increasing pressures on limited ground- and surface water resources and is therefore vulnerable to climate change. The Project itself is not expected to generate significant negative impacts on the environment, but there will be some degree of resettlement taking place at key project sites. The need for full Environmental and Social Impact Assessment will be examined further during appraisal. Close collaboration will be sought between EIB and other financiers so as to agree on environmental and social covenants and appropriate involvement of Tanzanian environmental authorities, as applicable.

The promoter will ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LV WATSAN - MWANZA
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46527038
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LV WATSAN - MWANZA - Lake Victoria Water & Sanitation Initiative - Mwanza Project Stakeholder Engagement Plan
Date de publication
30 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67347406
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LV WATSAN - MWANZA - Resettlement Planning Framework for the Lake Victoria Water and Sanitation Initiative
Date de publication
30 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67347681
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Résumé non technique - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Construction of Faecal Sludge Treatment Plant in Lamadi Town, Busega District, Simiya Region – Tanzania.
Date de publication
15 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76252954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Résumé non technique - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Lamadi Town, Busega District, Simiya Region – Tanzania
Date de publication
15 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76267308
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Résumé non technique - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Construction of Faecal Sludge Treatment Plant in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region - Tanzania
Date de publication
15 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76264841
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Système de Gestion Environnemental et Sociale - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Sanitation Facilities in Selected Schools, Dispensaries and Public Places in Ilemela and Nyamagana Districts – Mwanza Region
Date de publication
15 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76266084
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Système de Gestion Environnemental et Sociale
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Système de Gestion Environnemental et Sociale - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Simplified Sewerage and Sewer Rehabilitation and Extensions in Ilemela and Nyamagana Districs - Mwanza Region
Date de publication
15 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76270945
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Système de Gestion Environnemental et Sociale
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Résumé non technique - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Construction of Faecal Sludge Treatment Plant in Magu Town, Magu District, Mwanza Region
Date de publication
15 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76274370
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Résumé non technique - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Magu Town, Magu District, Mwanza Region - Tanzania
Date de publication
15 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76268661
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Résumé non technique - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for the Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania
Date de publication
15 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76271349
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Lamadi Town, Busega District, Simiya Region - Tanzania
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76244373
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Système de Gestion Environnemental et Sociale - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Management Plan (ESMP) for Establishment of Water Supply Extension and Rehabilitiation of Pipelines in Ilema and Nyamagana Districts Mwanza Region
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76264508
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Système de Gestion Environnemental et Sociale
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76266856
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Résumé non technique - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Lamadi Town, Busega District, Simiyu Region – Tanzania (Final Report)
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76280796
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Construction and Operation of a Faecal Sludge Treatment Plant in Magu Town, Magu District, Mwanza Region – Tanzania
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76260031
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Magu Town, Magu District, Mwanza Region - Tanzania (Final Report)
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76268543
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impact Assessment Report for Rehabilitation and Expansion of Water Supply Infrastructure in Misungwi Town, Misungwi District, Mwanza Region – Tanzania (Final Report)
Date de publication
16 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76252485
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LV WATSAN - MWANZA - Environmental and Social Impacts Assessment for Construction of a Sewerage System in Bukoba Municipality in Kagera Region
Date de publication
17 Jun 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76280391
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110618
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Tanzanie
Disponible au public
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