CORRIDOR COTIER - SECTION NORD

Fiche récapitulative
Le projet consiste principalement en la construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, la frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie, et la mise en œuvre de mesures de facilitation du transport et du transit routier sur cet axe. Le projet comporte (i) le pont de Rosso et ses accès directs, (ii) les routes d'accès (8 km), (iii) le poste de contrôle frontalier juxtaposé (PCFJ), (iv) la réhabilitation d'environ 50 km de pistes rurales, (v) la réhabilitation de voiries urbaines (4 km), (vi) mesures d'accompagnement diverses.
La réalisation du projet permettra d'assurer de façon permanente le franchissement du fleuve Sénégal et de jouer un rôle décisif dans le développement de l'interconnexion des réseaux routiers régionaux. Le nouveau pont constituera un maillon important de l'infrastructure d'intégration et de développement des échanges entre les pays de l'Union du Maghreb Arabe, de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Sa construction permettra de développer les activités de transport le long des corridors transafricains notamment celui devant relier Tanger – Nouakchott – Dakar - Lagos et des routes d'interconnexions. Le projet s'inscrit sous le mandat de Cotonou et répond aux objectifs de développement d'infrastructures sociales et économiques, notamment dans le secteur des transports. Le projet contribue aux objectifs prioritaires d'intégration régionale, de réduction de la pauvreté et de croissance économique inclusive. Il fait partie de tous les plans stratégiques nationaux, régionaux et continentaux.
La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, les normes et les pratiques seront vérifiés lors de l'instruction, tout comme les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront également vérifiés lors l'instruction. Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain et rural. Une étude environnementale et sociale a été réalisée par le promoteur durant la phase préparatoire du projet. Un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet est en cours d'actualisation.
La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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