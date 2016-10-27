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CORRIDOR COTIER - SECTION NORD

Signature(s)

Montant
22 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Sénégal : 22 000 000 €
Industrie : 22 000 000 €
Date(s) de signature
7/06/2017 : 22 000 000 €
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Sénégal : #EDD17 - la BEI finance à hauteur de 22 millions d’euros le pont de Rosso

Fiche récapitulative

Date de publication
27 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 01/07/2017
20060157
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CORRIDOR COTIER - SECTION NORD
REPUBLIQUE DU SENEGAL, REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 22 million
EUR 95 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet consiste principalement en la construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, la frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie, et la mise en œuvre de mesures de facilitation du transport et du transit routier sur cet axe. Le projet comporte (i) le pont de Rosso et ses accès directs, (ii) les routes d'accès (8 km), (iii) le poste de contrôle frontalier juxtaposé (PCFJ), (iv) la réhabilitation d'environ 50 km de pistes rurales, (v) la réhabilitation de voiries urbaines (4 km), (vi) mesures d'accompagnement diverses.

La réalisation du projet permettra d'assurer de façon permanente le franchissement du fleuve Sénégal et de jouer un rôle décisif dans le développement de l'interconnexion des réseaux routiers régionaux. Le nouveau pont constituera un maillon important de l'infrastructure d'intégration et de développement des échanges entre les pays de l'Union du Maghreb Arabe, de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Sa construction permettra de développer les activités de transport le long des corridors transafricains notamment celui devant relier Tanger – Nouakchott – Dakar - Lagos et des routes d'interconnexions. Le projet s'inscrit sous le mandat de Cotonou et répond aux objectifs de développement d'infrastructures sociales et économiques, notamment dans le secteur des transports. Le projet contribue aux objectifs prioritaires d'intégration régionale, de réduction de la pauvreté et de croissance économique inclusive. Il fait partie de tous les plans stratégiques nationaux, régionaux et continentaux.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, les normes et les pratiques seront vérifiés lors de l'instruction, tout comme les procédures du promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Les aspects liés à l'adaptation au changement climatique seront également vérifiés lors l'instruction. Les ouvrages prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures en milieu urbain et rural. Une étude environnementale et sociale a été réalisée par le promoteur durant la phase préparatoire du projet. Un plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet est en cours d'actualisation.

La Banque exigera du promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la Banque. Le projet étant prévu en financement parallèle, cette règle d'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Attestation de conformité environmentale - Pont de Rosso Sénégal
Date de publication
8 Nov 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67285393
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Avis de faisabilité environnementale du Projet de construction du Pont de Rosso sur le fleuve Sénégal
Date de publication
8 Nov 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67285395
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Études Préliminaires de Pré-dimensionnement et d´Estimation des Coûts du Pont de Rosso sur le Fleuve Sénégal
Date de publication
8 Nov 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68402514
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD
Date de publication
1 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74146163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d'Action de Reinstallation (preliminary draft)
Date de publication
21 Mar 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64336693
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS)
Date de publication
16 Jul 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158730243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Plan d'engagement des Parties Prenantes - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP)
Date de publication
16 Jul 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158729019
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Plan d'Action de Réinstallation - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan d’Action de Réinstallation (PAR) actualisé
Date de publication
16 Jul 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158727449
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - CORRIDOR COTIER - SECTION NORD - Plan de Gestion de l’afflux des travailleurs dans le cadre du projet de construction du Pont de Rosso
Date de publication
16 Jul 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158727630
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060157
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
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