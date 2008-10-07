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EOLICAS DE PORTUGAL SFF I

Signature(s)

Montant
498 200 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 498 200 000 €
Énergie : 498 200 000 €
Date(s) de signature
29/01/2010 : 2 157 670,74 €
29/01/2010 : 2 438 167,94 €
29/01/2010 : 3 082 386,78 €
29/01/2010 : 4 066 741,22 €
29/01/2010 : 4 595 417,58 €
29/01/2010 : 4 744 699,94 €
29/01/2010 : 5 320 220,5 €
29/01/2010 : 5 361 510,93 €
29/01/2010 : 5 809 630,31 €
29/01/2010 : 5 894 061,3 €
29/01/2010 : 6 011 849,17 €
29/01/2010 : 6 084 086,02 €
29/01/2010 : 6 660 289,27 €
29/01/2010 : 6 778 142,77 €
29/01/2010 : 6 875 017,2 €
29/01/2010 : 7 114 318,42 €
29/01/2010 : 7 600 315 €
29/01/2010 : 7 926 203,92 €
29/01/2010 : 8 039 179,82 €
29/01/2010 : 8 420 087,57 €
29/01/2010 : 8 691 551,45 €
29/01/2010 : 8 956 610,43 €
29/01/2010 : 10 163 312,03 €
29/01/2010 : 10 329 200,45 €
29/01/2010 : 11 323 148,46 €
29/01/2010 : 11 671 996,49 €
29/01/2010 : 14 756 000,65 €
29/01/2010 : 27 232 496,93 €
29/01/2010 : 29 475 830,29 €
29/01/2010 : 29 654 470,27 €
29/01/2010 : 30 772 721,55 €
29/01/2010 : 33 307 688,22 €
29/01/2010 : 33 509 551,4 €
29/01/2010 : 38 903 567,05 €
29/01/2010 : 42 108 328,97 €
29/01/2010 : 42 363 528,96 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2008
Statut
Référence
Signé | 29/01/2010
20060036
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Eólicas de Portugal SFF I

ENEOP2 - Exploração de Parques Eólicos

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million.
Total cost is estimated at EUR 619 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of 22 wind farms in Portugal with a total capacity of 486 MW.

The development of renewable energy resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, the project sub-schemes are subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. The promoter is currently in the process of obtaining approval for the environmental impact studies. It is anticipated that the entire portfolio will have obtained all the required environmental licenses by 2009. The Bank will review the available EIAs, permits and environmental management processes during appraisal, including mitigating/compensation measures to be taken and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).

The promoter is not subject to EU Procurement Directives. The Bank will however verify during appraisal that suitable procurement procedures are being applied. From the information available, the concession was awarded following an international competition. Details will be verified during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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