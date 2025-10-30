Informations générales

L’Espagne est un partenaire donateur de la BEI depuis 2004. En tant que membre donateur du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF), l’Espagne fournit une aide au développement à des pays du voisinage méridional de l’UE. L’Espagne s’est également engagée à octroyer une aide au développement en faveur du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI), un instrument qui soutient des projets d’infrastructures en Afrique subsaharienne. En 2023, l'Espagne a engagé 70 million d'EUR pour le fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient le redressement et la reconstruction de l’Ukraine. Le pays est aussi un contributeur au Fonds fiduciaire ACP, qui promeut croissance et prospérité dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.